Евросоюз передал Украине около 90 миллиардов долларов

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«Мы уже передали Украине почти 90 миллиардов помощи, из которых 27 миллиардов - это оружие. Мы должны твердо стоять на их стороне, так долго, как это потребуется», - отметила глава ЕК, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

По мнению фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимо во взаимодействии с США расширить военную промышленность и увеличить объем производства оружия, чтобы продолжать поддерживать ВСУ. Начало этому уже положено, добавил она.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен призвала усиливать антироссийские санкции, чтобы снизить военные возможности РФ. По ее утверждению, ЕС больше никогда не будет пользоваться энергетическими ресурсами страны.