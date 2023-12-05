Евросоюз отреагировал на решение Нигера разорвать военное союзничество

«Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы», - отметил Боррель.

Гражданскую миссию в Нигере запустили в 2012 году. Ее целью было оказание помощи местным силам безопасности и армии в борьбе с терроризмом. Глава дипломатии ЕС добавил, что ее представители этим занимались по запросу прошлых властей страны. В составе миссии EUCAP Sahel Niger состояла находились 130 жандармов и полицейских, направленных различными странами союза.

МИД Нигера прекратил военное сотрудничество с ЕС 4 декабря, отозвав разрешение на развертывание миссии в Ниамее. Власть в африканской стране сменилась этим летом, когда группа военных из президентской гвардии отстранила президента Мохамеда Базума.

В конце октября Франция начала выводить свои войска из Нигера. Новое руководство африканской страны заявило, что первыми страну покинут военные, чьи подразделения базируются в городе Уаллам.