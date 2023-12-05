05 декабря 2023, 21:50

Евросоюз отреагировал на решение Нигера разорвать военное союзничество

РИА «Новости»
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Евросоюз отреагировал сожалениями на решение Нигера разорвать военное союзничество. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз сделает «операционные выводы» по выходу страны из двустороннего соглашения. Об этом сообщил ТАСС.

«Европейский Союз сожалеет о принятом решении денонсировать соглашение, устанавливающее правовую основу для размещения европейской миссии EUCAP Sahel Niger и миссии военного сотрудничества EUMPM. ЕС сделает необходимые оперативные выводы», - отметил Боррель.

Гражданскую миссию в Нигере запустили в 2012 году. Ее целью было оказание помощи местным силам безопасности и армии в борьбе с терроризмом. Глава дипломатии ЕС добавил, что ее представители этим занимались по запросу прошлых властей страны. В составе миссии EUCAP Sahel Niger состояла находились 130 жандармов и полицейских, направленных различными странами союза.

МИД Нигера прекратил военное сотрудничество с ЕС 4 декабря, отозвав разрешение на развертывание миссии в Ниамее. Власть в африканской стране сменилась этим летом, когда группа военных из президентской гвардии отстранила президента Мохамеда Базума.

В конце октября Франция начала выводить свои войска из Нигера. Новое руководство африканской страны заявило, что первыми страну покинут военные, чьи подразделения базируются в городе Уаллам.

Дипломатия Евросоюз Нигер
05 декабря 2023, 21:56
Россию попросили вернуть тела погибших в СВО непальцев
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел Непала сообщило о гибели шестерых граждан страны, которые принимали участие в военных действиях на Украине на стороне России. Заявление ведомства опубликовало AFP.

По данным агентства, в МИД Непала поступила информация, что непальцы вступили в ряды ВС России. Непальские власти направили российской стороне просьбу отправить тела погибших на родину и предоставить компенсации их семьям.

В дипслужбе призвали Москву помочь вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.

Правительство Непала призвало своих граждан не вступать в армию стран, участвующих в военных конфликтах. В соответствии с законодательством страны, непальцы не могут служить в иностранных армиях, за исключением Индии и Великобритании, с которыми действуют соглашения о военном сотрудничестве.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал ранее пригласил президента России Владимира Путина в свою страну. По словам политика, визит российского лидера необходим.

Россия Украина
05 декабря 2023, 21:25
Жертвами ударов Израиля по Газе стали более 16 тысяч человек
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Общее число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа с 7 октября увеличилось до 16 248 человек. Ранения различной степени тяжести получили 43 616 мирных жителя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр правительства региона, подконтрольного ХАМАС.

Общее число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа с 7 октября увеличилось до 16 248 человек. Ранения различной степени тяжести получили 43 616 мирных жителя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр правительства региона, подконтрольного ХАМАС.

В больницы Газы доставили 16 248 пострадавших Еще более 7,4 тысячи человек могут находиться под завалами разрушенных зданий. Пока власти объявили их пропавшими без вести.

По утверждени. правительства Газы, самое большое количество погибших пришлось на долю женщин и детей.

Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в минувшую пятницу, 30 ноября. После этого срока военные вернулись к бомбардировкам сектора.

Во вторник, 5 декабря руководство армии обороны Израиля объявило о выходе к центру города Хан-Юнис на юге Газы. Командование подчеркнуло, что это стало самыми напряженным днем в истории противостояния.

СМИ назвали главной целью военных уничтожение сети тоннелей ХАМАС, расположенных под Газой. В частности, они планируют использовать опыт Египта по затоплению подземных ходов на юге сектора морской водой. Однако для того, чтобы пойти на такой шаг для начала необходимо освободить заложников, которых удерживают в катакомбах.

Конфликт Израиля и Палестины
05 декабря 2023, 19:38
США ввели ограничения по экспорту против компаний из России и Китая
Global Look Press
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Соединенные Штаты объявили новые санкции, которые коснулись 28 компаний из России и других стран. Об этом сообщило американское министерство финансов.

В обновленном санкционном списке США оказались фирмы из Китая, Армении, Нидерландов, Белоруссии и других стран. Так, ограничения по экспорту коснулись белорусского производственно-торговый концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минского механического завода имени С. И. Вавилова, Научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» и других.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, а США продолжат оказывать давление на Россию. При этом он назвал экономику Соединенных Штатов - крупнейшей, но не единственной, ведь наступает период многообразия.

США Санкции Россия
05 декабря 2023, 19:34
Информацию о сбежавшем в Россию Артеме Уссе оценили в 7 миллионов долларов
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Сбежавшим из Италию в Россию сыном бывшего губернатора Красноярского края Артемом Уссом заинтересовались в Госдепартаменте США. Ведомство объявило награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении россиянина, если она поможет в его задержании. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Средства дипломаты пообещали выделить из программы поощрения по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В ведомстве отметили, что Артем Усс и еще шесть человек в октябре 2022 года стали фигурантами уголовного дела. Сына бывшего красноярского губернатора обвинили в заговоре с целью обмана США, нарушении закона о санкциях, банковском мошенничестве и отмывании денег для контрабанды нефти.

По версии следователей, Усс-младший вместе с сообщником организовал незаконный экспорт товаров двойного назначения из США в Россию, а также использовал американские банки для легализации доходов от контрабанды нефти из Венесуэлы.

Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября по запросу США. По решению суда мужчину отправили под домашний арест , откуда он сбежал в марте после сообщений об одобрении экстрадиции в США.

В апреле Артем Усс объявил, что находится в России. Он заявил, что решился на побег, так как не верит в итальянское правосудие, которое оказалось бессильным под сильным американским влиянием.

США Госдеп США Россия

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