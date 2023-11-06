Евросоюз отправит дополнительную гумпомощь сектору Газа

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«Мы увеличим гуманитарную помощь для Газы на 25 миллионов евро. Таким образом, общий объем потраченных средств составит порядка 100 миллионов», - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что Израиль имеет право на самооборону, однако исключительно в рамках международного гуманитарного права.

«Тем более, история уже продемонстрировала, что блокада анклава не избавит территорию от террористических сил, но разрушит благополучие населения и экономику», - добавила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует осудить атаки на жителей Газы. По его словам, палестинский народ сам стал жертвой движения ХАМАС.