Евросоюз отправит дополнительную гумпомощь сектору Газа
Евросоюз выделит дополнительные 25 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом на ежегодной конференции европейских послов сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее процитировал ТАСС.
«Мы увеличим гуманитарную помощь для Газы на 25 миллионов евро. Таким образом, общий объем потраченных средств составит порядка 100 миллионов», - сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК отметила, что Израиль имеет право на самооборону, однако исключительно в рамках международного гуманитарного права.
«Тем более, история уже продемонстрировала, что блокада анклава не избавит территорию от террористических сил, но разрушит благополучие населения и экономику», - добавила она.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует осудить атаки на жителей Газы. По его словам, палестинский народ сам стал жертвой движения ХАМАС.