Евросоюз отменил санкции против российского бизнесмена

Отец истца, Дмитрий Пумпянский, был владельцем Трубной металлургической компании, где контролировал 90,6%. Он покинул совет директоров ТМК, а также вместе с сыном ушел из совета директоров группы «Синара» после попадания под санкции ЕС в марте 2022 года.

Александр Пумпянский жаловался на жизнь после вступления ограничений в силу. Он живет в Швейцарии, гражданством которой обладает с 2016 года. Эта страна не входит в состав Евросоюза, но копирует большую часть санкций. Бизнесмен заявил, что потерял возможность платить по ипотеке, покупать продукты, а арендованную машину серии BMW X7 потребовали вернуть.

Новые европейские ограничения позволят ЕС изымать у россиян недвижимость в Финляндии. Российские власти считают санкции Евросоюза необоснованными и незаконными. Блокировку активов предпринимателей сравнили с кражей.