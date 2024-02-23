23 февраля 2024, 12:41

Евросоюз официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций

piqsels
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Европейский союз официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, сообщили в Совете ЕС.

Согласованные 23 февраля новые списки нацелены на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц. Речь идет в том числе о тех, кто якобы участвует в поставках вооружений в Россию и Северную Корею.

«А также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за „незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей“», - добавили в Совете Евросоюза.

Теперь ограничения распространяются на более чем две тысячи физических и юридических лиц. ЕС напомнил, что люди из санкционного списка не имеют права въезжать на территорию объединения и проходить через нее транзитом.

Соединенные Штаты тоже собираются обнародовать новые антироссийские санкции. В список войдут более 500 позиций.

Санкции Россия Евросоюз
23 февраля 2024, 13:06
Мир после войны. Нетаньяху представил план действий в Газе
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул на утверждение предложение о послевоенном урегулировании в секторе Газа. Он передал план военно-политическому кабинету страны, сообщил советник главы правительства Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», - написал он.

Гендельман отметил, что в представленном плане указано, что страна будет продолжать бои, пока не достигнет всех своих целей. В частности, армия обороны Израиля намерена вернуть заложников и уничтожить властную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС. После этого израильские бойцы ЦАХАЛ продолжат пользоваться «оперативной свободой» в секторе Газа.

Израиль также предполагает, что сохранит так называемую «зону безопасности» рядом с границей с палестинским анклавом.

Ранее в США решили снабдить Израиль боеприпасами различных типов и калибра на общую сумму в десятки миллионов долларов. При этом администрация президента Джо Байдена не перестает призывать конфликтующие государства к перемирию.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
23 февраля 2024, 12:43
Космический модуль США Odysseus успешно высадился на Луне
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Частный американский космический модуль Odysseus успешно высадился вблизи южного полюса Луны. Об этом в соцсети Х сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), сославшись на компанию-разработчика Intuitive Machines.

Беспилотный лунный посадочный модуль прилунился 23 февраля в 02:23 по московскому времени. На борту - приборы НАСА, которые собирают данные о среде. Работу модуля запустили в преддверии начала космической программы по высадке людей на Луну, намеченной на 2026 год.

В конце 2023 года стало известно о планах России и Китая совместно построить Международную научную лунную станцию и осваивать Луну, а также помогать в этом другим государствам.

По данным американских ученых, Луна из-за остывающего ядра постепенно усыхает , на спутнике случаются лунотрясения, которые значительно слабее земных, но могут длиться часами. Землянам, впрочем, ничего не грозит - лишь появляется почва для новых исследований.

Исследования США Луна NASA
23 февраля 2024, 12:19
Кремль не получал объяснений Армении по приостановке участия в ОДКБ
РИА «Новости»
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Армения не предоставила Кремлю официальных объяснений после слов премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации важно понять детали.

«Поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», - сказал Песков.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, подписавшие договор стороны якобы не выполнили его. При этом секретариат организации не получал заявления о заморозке участия Армении.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, государство приостановило участие в ОДКБ из-за давления со стороны Запада , в первую очередь - Франции. Кроме того, причиной могла стать провальная политика Пашиняна.

Армения Кремль Дмитрий Песков Россия ОДКБ
23 февраля 2024, 12:17
Заморозку Арменией участия в ОДКБ связали с давлением Запада
РИА «Новости»
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Армения заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за давления Запада. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат прокомментировал решение армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции», - подчеркнул парламентарий.

Он также объяснил заморозку Арменией участия в ОДКБ провальной политикой Пашиняна, в том числе попыткой обвинить ОДКБ и Россию в произошедшем в Нагорном Карабахе. При этом решение Армении не скажется на работе организации, считает Чепа.

Никол Пашинян 23 февраля объявил о заморозке участия в Армении в ОДКБ. Он заявил, что стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности, якобы не выполнили его.

В секретариате ОДКБ сообщили, что не получали заявление о приостановке членства Армении. Там добавили, что Пашинян, вероятно, имел ввиду отказ страны от участия в мероприятиях организации, а не выход из нее.

Армения Запад ОДКБ

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