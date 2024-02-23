Евросоюз официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций

Согласованные 23 февраля новые списки нацелены на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц. Речь идет в том числе о тех, кто якобы участвует в поставках вооружений в Россию и Северную Корею.

«А также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за „незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей“», - добавили в Совете Евросоюза.

Теперь ограничения распространяются на более чем две тысячи физических и юридических лиц. ЕС напомнил, что люди из санкционного списка не имеют права въезжать на территорию объединения и проходить через нее транзитом.

Соединенные Штаты тоже собираются обнародовать новые антироссийские санкции. В список войдут более 500 позиций.