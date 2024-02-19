Евросоюз одобрил начало военной операции в Красном море

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«Мы только что одобрили запуск военной операции Aspides, где командование силами примет Италия», - указал он.

Таяни отметил, что военно-морская миссия будет важным шагом на пути создания единой обороны Европы.

Операция Aspides направлена на защиту европейских судов. По данным агентства DPA , корабли ЕС будут не только реагировать на атаки с моря, но сами стрелять в сторону берега.

На прошлой неделе британский нефтяной танкер Pollux , который направлялся в Индию, обстреляли йеменские хуситы. В понедельник, 19 февраля, телеканал Sky News Arabia сообщил, что корабль Rubymar затонул в Аденском заливе.

На саммите в Брюсселе министры иностранных дел стран - членов ЕС одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. Его процитировало РИА «Новости».