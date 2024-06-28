Евросоюз одобрил кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии ЕС

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Организаторов путча в Боливии арестовали. Об этом сообщило агентство ABI.

По словам министра Карлоса дель Кастильо, правоохранители задержали около десяти военных.

«На данный момент уже задержано около десятка человек, которые сговорились свергнуть демократически избранное правительство», - подчеркнул он.

По данным агентства, в результате происшествия не менее 12 человек получили осколочные и пулевые ранения.

Ранее в Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, которого считают организатором попытки государственного переворота. В четверг, 27 июня, военные на танке въехали на территорию президентского дворца, а также появились около здания республиканского правительства.