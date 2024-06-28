Евросоюз одобрил кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии ЕС
Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета и премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Об этом сообщила газета Politico.
«Лидеры ЕС <…> дали зеленый свет <…> Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали <…> Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока», - отметили авторы сообщения.