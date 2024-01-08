Евросоюз обсудит запуск собственной военной миссии в Красном море

По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам в ближайшее время представит предложение о запуске военной миссии в Красном море.

«Страны ЕС в конце этой недели приступят к обсуждению этой миссии», - указал Стано.

Ранее в Красном море участились нападения йеменских хуситов на торговые суда. Боевики атакуют грузовые корабли, связанные с Израилем. В январе участники группировки также ударили крылатыми ракетами по военному кораблю США. Между ним и катером хуситов прошли «ожесточенные столкновения».

По информации Bloomberg , США изучают различные способы противодействия вооруженным группировкам в Красном море. Американское руководство прорабатывает вариант точечных ударов по инфраструктуре хуситов, а также совместную работу с ОАЭ и Саудовской Аравией по вытеснению боевиков из порта Ходейда.