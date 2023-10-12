Евросоюз не устроила позиция Китая по отношению к украинскому кризису
Позиция Китая по конфликту между Россией и Украиной не удовлетворяет Евросоюз. Об этом в интервью SCMP заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», - указал Боррель.
По его мнению, КНР может сделать больше в направлении мирного урегулирования ситуации.
КНР неоднократно указывала, что активно выступает за мирное решение и не является стороной украинского конфликта.
В минувшем феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию ситуации. Среди них были, в частности, возобновление прямого диалога между Россией и Украиной, призыв не допускать дальнейшей эскалации, а также уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.