Евросоюз не устроила позиция Китая по отношению к украинскому кризису

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«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», - указал Боррель.

По его мнению, КНР может сделать больше в направлении мирного урегулирования ситуации.

КНР неоднократно указывала, что активно выступает за мирное решение и не является стороной украинского конфликта.

В минувшем феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию ситуации. Среди них были, в частности, возобновление прямого диалога между Россией и Украиной, призыв не допускать дальнейшей эскалации, а также уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран.