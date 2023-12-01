Евросоюз не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций
Суд Евросоюза решил, что семейных связей недостаточно, чтобы вводить ограничения против сына российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Решение станет основополагающим для тех, кого включили в санкции по критерию ассоциированности, сообщил РБК.
Суд ЕС отменил санкции от марта 2022 года в отношении сына экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского - Александра. Родство с бизнесменом повлияло на включение россиянина в ограничительный список. Кроме того, Александр Пумпянский являлся главой совета директоров группы «Синара», которая сотрудничала с «российскими властями».
Однако в марте 2022 года он перестал быть бенефициаром группы. Поэтому суд ЕС посчитал, что оснований для включения Александра в санкционный список больше нет.
«Совет ЕС не может полагаться на бывшие функции заявителя для демонстрации того, что условия для применения критерия (f) удовлетворены», - отметили в суде.
По критерию (f) против Александра ввели санкции за то, что тот поддерживает российское правительство, так как группа «Синара» и ТМК работают с властями страны. Вторым основанием для включения бизнесмена в ограничительный список стал критерии (g), Согласно ей, санкции могут вводить в отношении российских предпринимателей и их родственников.
Но суд ЕС решил, что семейные связи с Дмитрием Пумпянским - недостаточное основание для санкций против Александра.