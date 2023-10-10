Евросоюз не откажется от выплат Палестине
Страны Европейского союза не откажется от платежей в пользу палестинцев в рамках гуманитарной помощи. Об этом в социальной сети X сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, отказ от выплат нанесет ущерб интересам сообщества в регионе Ближнего Востока.
«Приостановка выплат накажет весь палестинский народ и нанесет серьезный урон интересам Евросоюза на Ближнем Востоке», - написал Боррель.
Ранее о заморозке помощи Палестине после атаки боевиков движения ХАМАС на приграничные города Израиля сообщил еврокомиссар по политике соседства Оливер Варгелий. Он напомнил, что ЕС является самым крупным донором Палестины в последние годы.
В субботу, 7 октября, представители ХАМАС нанесли удар по Израилю, выпустив несколько тысяч ракет. После этого боевики проникли в соседнюю страну. По последней информации, жертвами стали около 800 израильтян.