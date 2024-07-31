Евросоюз не договорился о позиции по Венесуэле из-за действий Венгрии

По данным авторов материала, глава евродипломатии Жозеп Боррель оказался вынужден выступить с обращением не от имени Евросоюза, а от своего собственного. Он заявил, что не признает результаты выборов, пока Николас Мадуро не предоставит ему прозрачные доказательства победы.

При этом немецкие депутаты призвали ужесточить санкции против Венесуэлы, но издание предупредило, что Венгрия может заблокировать и это.

Президентские выборы в стране прошли 28 июля. Победу на них, набрав более 50% голосов, одержал действующий президент Николас Мадуро. Однако местная оппозиция и ряд зарубежных стран отказались признавать итоги голосования.

Ранее Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран, не признавших результаты выборов.