Евросоюз назвали неудачной пародией на СССР

«Да, случается, что история повторяется. К счастью, то, что в первый раз было трагедией, во второй - в лучшем случае комедией. <…> Москва была трагедией, Брюссель - просто плохо удавшаяся современная пародия», - сказал он.

По словам политика, страны Евросоюза давят на Венгрию, а «партийный выговор сейчас стали называть процедурой верховенства права».

Орбан считает, что для Запада свобода - это возможность изменить пол, национальность или идентичность, а для венгров это равносильно «вырыванию сердца».

Ранее стало известно, что венгерские власти вновь заблокировали выделение Украине 500 миллионов евро на военную помощь из Европейского фонда мира. Венгрия начала выступать против снабжения ВСУ западным вооружением с начала спецоперации.