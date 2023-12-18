Евросоюз нашел лазейку для помощи Украине без согласия Венгрии. Страну официально накажут

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье седьмой за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке избирательных прав страны», - заявили представители сообщества.

Основанием для наказания станет решение Венгрии на последнем саммите Евросовета - она отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро Украине. По правилам ЕС, другой член сообщества сможет остановить этот процесс, но пока у венгерского правительства нет гарантированных заступников. Собеседники издания заявили, что так Евросоюз рассчитывает заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осознать полную цену изоляции.

Многие страны выступили против настолько радикального шага. У них есть еще одно решение проблемы - 26 стран, согласных помочь Украине, смогут заключить отдельное соглашение. Но это займет больше времени.

Орбан выступал против вступления Украины в Евросоюз.

RT сообщил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила его не мешать переговорам по этому вопросу.