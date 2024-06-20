20 июня 2024, 14:01

Евросоюз направит новые санкции на доходы России от энергетики

РИА «Новости»
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В новый пакет антироссийских санкций включат жесткие меры, призванные ограничить доходы страны от экспорта энергетики и закрыть доступ к технологиям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил RT.

«Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневые флот и банковскую сеть за рубежом», - объявила она.

Фон дер Ляйен прокомментировала решение постпредов стран Евросоюза согласовать 14-й пакет антироссийских санкций. Она поддержала коллег.

Представительство Бельгии назвало новый пакет ограничений значительным и содержательным. Источник РИА «Новости» заявил, что Совет Евросоюза утвердит санкции на заседании 24 июня, в этот же день они вступят в силу.

В черный список могут внести певицу Полину Гагарину , выяснили журналисты. Кроме нее, под санкции подпадут бизнесмены Роман Троценко и Игорь Алтушкин.

Экспорт Торговля Санкции Россия Евросоюз
20 июня 2024, 12:47
Россию и КНДР обвинили в нарушении резолюции Совбеза ООН
РИА «Новости»
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Возможное военное и техническое сотрудничество России и КНДР вызвало беспокойство у Южной Кореи. В МИД республики заявили, что оно нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН

Южнокорейские власти, подчеркнули в дипломатическом ведомстве, пристально наблюдали за поездкой президента России Владимира Путина и всеми событиями, которые ей предшествовали.

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», - отметил на брифинге представитель МИД Лим Су Сок, которого процитировало РИА «Новости».

Дипломат заметил, что стороны открыто говорили о военном и техническом сотрудничестве. Он добавил, что это можно считать прямым нарушением резолюции СБ ООН.

По словам Лим Су Сока, в Южной Корее будут работать вместе с союзниками и дружественными государствами, чтобы адекватно отреагировать на любые угрожающие безопасности страны, миру и стабильности на Корейском полуострове действия.

Всесторонний анализ и оценку результатов визита Путина в КНДР, заверили в южнокорейском МИД, проведет правительство. После этого республика примет необходимые меры.

Президент России посетил Северную Корею с государственным визитом накануне. Владимир Путин и Ким Чен Ын по итогам переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Россия Южная Корея Владимир Путин ООН
20 июня 2024, 12:23
Новые санкции против России вступят в силу 24 июня
РИА «Новости»
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Вошедшие в 14-й пакет санкционные ограничения против России окончательно утвердят на заседании Совета стран ЕС по иностранным делам 24 июня. В этот же день его опубликуют в официальном журнале, и рестрикции вступят в силу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС», - уточнил собеседник агентства.

Бельгия, которая председательствует в Евросовете, сообщила, что постпреды стран объединения согласовали 14-й пакет антироссийских санкций в четверг, 20 июня. В него включили меры по борьбе с обходом уже действующих ограничений и новые.

Предварительно известно, что санкции будут подразумевать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа. Кроме того, в пакет войдет внесение в черный список перевозящих российскую нефть танкеров. В санкционный перечень ЕС хотят включить более 40 новых физических лиц и организаций.

Газ Санкции Нефть Россия Евросоюз
20 июня 2024, 11:59
Переговоры Путина и То Лама завершились в Ханое
РИА «Новости»
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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама завершились в Ханое, сообщило РИА «Новости». После встречи стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в самых разных сферах.

Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. То Лам согласился с этой оценкой, отметив что встреча была успешной.

«В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам», - подчеркнул лидер Вьетнама.

Среди подписанных по итогам переговоров есть в том числе меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме. Также Путин и То Лам договорились не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.

Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 11:49
Подаренным Путину пхунсанам пока не дали имена. История этой породы полна загадок
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Президент России Владимир Путин с признательностью принял от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына двух собак породы пхунсан. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не назвали [питомцев]. Принял подарок с признательностью», - указал представитель Кремля.

О том, что Ким Чен Ын подарил Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, ранее сообщило местное радио «Голос Кореи».

«Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», - указали журналисты.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в комментарии РИА «Новости» отметил, что подаренные лидером Северной Кореи собаки относятся к достаточно редкой породе, история которой может насчитывать свыше шести веков.

«Пхунсаны - охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», - пояснил собеседник агентства.

По словам Голубева, представителей этой породы редко можно встретить за пределами КНДР. Международная кинологическая федерация (FCI) эту породу не признавала.

Как проходила селекция этой породы, доподлинно неизвестно, добавил эксперт. На фоне этого есть много разных предположений и догадок о происхождении пхунсанов. Есть сведения, что их история начинается со времен династии Чосон.

«Эти животные обладают сильным характером, они нуждаются в регулярной грамотной дрессировке и серьезном воспитании с самого рождения», - заключил Голубев.

Ким Чен Ын Владимир Путин

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