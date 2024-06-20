Евросоюз направит новые санкции на доходы России от энергетики

«Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневые флот и банковскую сеть за рубежом», - объявила она.

Фон дер Ляйен прокомментировала решение постпредов стран Евросоюза согласовать 14-й пакет антироссийских санкций. Она поддержала коллег.

Представительство Бельгии назвало новый пакет ограничений значительным и содержательным. Источник РИА «Новости» заявил, что Совет Евросоюза утвердит санкции на заседании 24 июня, в этот же день они вступят в силу.

В черный список могут внести певицу Полину Гагарину , выяснили журналисты. Кроме нее, под санкции подпадут бизнесмены Роман Троценко и Игорь Алтушкин.