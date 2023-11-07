Евросоюз напомнил России об участии в международных договорах в области права

«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам», - заявил он в ответ на запрос издания.

Петер Стано от имени Евросоюза призвал продолжать выполнять обязательства в рамках международных договоренностей и защищать права человека.

В 2022 году Россия вышла из Совета Европы. Владимир Путин распорядился изменить порядок уведомления организации о введении и прекращении военного или чрезвычайного положения. В ноябре поправки в законодательство вступили в силу.

Россия отказалась информировать Совет Европы о военном положении, но продолжила участвовать в других международных договорах в области права. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил Lenta.ru , что организация приняла нововведения к сведению.