23 ноября 2023, 07:26

Евросоюз начал подготовку к высокоинтенсивному конфликту

РИА «Новости»
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Армии стран Европейского союза начали подготовку к конфликту высокой интенсивности. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, его слова привело издание Blesk.

Политик принял участие в мероприятии «Вышеградская четверка» с участие Польши, Венгрии и Словакии. По его словам, НАТО воспринимает Россию, как угрозу номер один.

«Все армии Евросоюза к этой угрозе относятся очень серьезно и поэтому серьезно готовятся к конфликту высокой интенсивности», - подчеркнул он.

Эту позиции поддержала президент Венгрии Каталин Новакова. Она напомнила, что «Вышеградская четверка» продолжит помогать Украине в противостоянии России.

Польский лидер Анджей Дуда также напомнил, что в государстве уже началась реализация программы по укреплению и модернизации армии.

«Мы набрали почти 20 тысяч солдат, но намерены и дальше расширять этот потенциал. Хотим настолько подготовиться к любой агрессии, чтобы никто не захотел напасть», - добавил президент.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе из-за мигрантов.

Чехия Евросоюз
23 ноября 2023, 18:02
Лукашенко предупредил о мировой угрозе от неконтролируемого движения оружия через Украину
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Неконтролируемое перемещение оружия через украинскую территорию создает угрозу для всего мира. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске.

Белорусский лидер отметил, что на фоне одиозной воинственной риторики некоторых политиков и полной потери взаимного доверия началось целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. Однако пожар региональных конфликтов, в которых, в том числе, используют новейшие системы вооружения, может в любой момент перекинуться на другие страны.

По словам Лукашенко, не секрет, что поставляемое Украине оружие попадает на черные рынки.

«Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира», - заявил президент Белоруссии.

Он добавил, что ситуация стала особенно опасной после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее сообщил о найденных доказательствах продажи натовского оружия Украиной. По словам Гагина, участники специальной группы оперативного реагирования во время расследования нашли в даркнете массу предложений от торгующих этими вооружениями.

Белоруссия Александр Лукашенко Оружие Украина
23 ноября 2023, 17:59
Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита
РИА «Новости»
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Главы государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по итогам саммита в Минске подписали пакет документов. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, его слова привело РИА «Новости».

«Все вопросы в повестке рассмотрели и одобрили в ходе прошедших заседаний уставных органов ОДКБ. Все документы подготовили к подписанию», - подчеркнул он.

Тасмагамбетов уточнил, что всего лидеры стран в составе организации подписали 15 документов.

Кроме того, они утвердили декларацию Совета ОДКБ, которая подчеркнула главные принципы деятельности организации. В документы также утвердили ключевую позицию ОДКБ по текущим проблемам международной безопасности.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее оценил степень готовности систем безопасности ОДКБ как высокую. Также он подчеркнул, что продолжается работа организации совместной системы ПВО в ОДКБ.

Главы государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по итогам саммита в Минске подписали пакет документов. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, его слова привело РИА «Новости».

Россия ОДКБ
23 ноября 2023, 17:56
Американка встретилась с медведями во время пробежки в горах
РИА «Новости»
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Жительница США во время пробежки в горах Сьерра-Мадре в Калифорнии столкнулась с медвежьим семейством. Об этом сообщило издание KTLA.

По информации источника, ЧП произошло 8 ноября. После очередного поворота по горной тропе женщина вдруг встретила медведицу и двух медвежат.

«Я бежала вверх по тропе, прошла угол скалы и внезапно увидела перед собой медведицу, а рядом с ней и двух медвежат», - рассказала она.

Женщина взяла себя в руки начала кричать на животных, растопырила руки в стороны, чтобы казаться наиболее грозной. Медведи сразу отступили с тропы и скрылись за склоном.

В департаменте дикой природы и рыбного хозяйства Калифорнии отметили, что в Сьерра-Мадре встречи с медведями не являются редкостью. Любители пробежек и туристы должны иметь при себе специальный спрей для отпугивания животных, а также стараться издавать больше шума, чтобы предотвратить встречу с ними.

США Медведи
23 ноября 2023, 17:52
Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе
РИА «Новости»
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Только мощное ядерное оружие дает гарантию безопасности в регионе и право голоса на международной арене. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске.

Глава республики напомнил, что в 1996 году из Белоруссии вывели ядерное оружие. Это закончилось расширением НАТО на Восток и отработкой в 2016 году сценария ядерного удара по белорусской территории, отметил Лукашенко. По замыслу этих учений, республика даже не вовлекалась в конфликт, подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52. Они посылали сигнал не только Белоруссии, обратил внимание глава республики.

Президент назвал абсурдными на этом фоне упреки из-за размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Лукашенко заверил, что республика никому не угрожает.

«Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», - пояснил белорусский лидер.

Ядерное оружие Белоруссия Александр Лукашенко ОДКБ

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