Евросоюз начал подготовку к переговорам о вступлении Украины в блок — СМИ

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Знакомые с ситуацией дипломаты отметили, что лидеры европейских стран собираются дать зеленый свет Украине, чтобы до конца этого года начать официальные переговоры о вступлении в союз.

По словам неназванного представителя ЕС, в ноябре Еврокомиссия предоставит отчет о выполнении Киевом условий для присоединения в организацию. Другой информатор сообщил, что после этого ЕК сделает заявление, после которого остальным странам-участницам будет трудно возразить против начала переговорного процесса о присоединении Украины.

Ранее бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что вступление украинской стороны в ЕС обернется радикальными реформами , которые вызовут недопонимание среди стран-участниц союза. Также увеличение числа членов чревато проблемами при принятии решений о бюджете и внешней политике.