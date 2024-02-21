Евросоюз начал переговоры по 14-му пакету антироссийских санкций

«Страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету, который будет включать новые экономические меры», - написали авторы материала.

Однако пока неизвестно, на какие предприятия распространятся ограничения.

Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций , который вступит в силу к 24 февраля. Под них попадут около 200 физических и юридических лиц России, в том числе предприятия оборонного-промышленного комплекса , а также компании, которые якобы обходят уже введенные санкции.

Ранее член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова заявила, что Россия обязательно ответит соразмерно , если США введут против нее новый пакет санкций. Она подчеркнула, что российская экономика уже продемонстрировала «устойчивость и силу» вопреки введенным ограничениям, так что справится и с новыми вызовами.