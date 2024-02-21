21 февраля 2024, 18:19

Евросоюз начал переговоры по 14-му пакету антироссийских санкций

Pxhere
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Страны Евросоюза начали обсуждение 14-го пакета санкций против России, куда войдут новые экономические меры. Об этом сообщил интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники.

«Страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету, который будет включать новые экономические меры», - написали авторы материала.

Однако пока неизвестно, на какие предприятия распространятся ограничения.

Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций , который вступит в силу к 24 февраля. Под них попадут около 200 физических и юридических лиц России, в том числе предприятия оборонного-промышленного комплекса , а также компании, которые якобы обходят уже введенные санкции.

Ранее член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова заявила, что Россия обязательно ответит соразмерно , если США введут против нее новый пакет санкций. Она подчеркнула, что российская экономика уже продемонстрировала «устойчивость и силу» вопреки введенным ограничениям, так что справится и с новыми вызовами.

Турция Индия Санкции Россия Переговоры Евросоюз
21 февраля 2024, 18:10
Генпрокурор Краснов провел встречу с председателем Антикоррупционной службы Казахстана
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов и председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхат Жумагали подписали меморандум о взаимопонимании. Документ создаст основу для дальнейшего сотрудничества двух ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Краснов во время встречи обратил внимание на активную реализацию договоренностей, которые стороны достигли летом 2023 года в Екатеринбурге. По его словам, международные антикоррупционные мероприятия продемонстрируют заинтересованность ведомств в улучшении правовых инструментов.

Подписанный сторонами меморандум также будет способствовать укреплению связей в научно-образовательной и практической сферах, добавили в пресс-службе.

Ранее генпрокурор встретился с главой антикоррупционной комиссии Ирака Хейдаром Хануном. Они подписали программу сотрудничества между странами. Краснов назвал документ «дорожной картой» по реализации меморандума на ближайшие два года.

Казахстан Коррупция Россия Игорь Краснов
21 февраля 2024, 17:24
Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки денге в Россию
РИА «Новости»
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Ситуация в пунктах пропуска на границах со станами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой находится под контролем Роспотребнадзора. Риск вспышки лихорадки денге в России исключается. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что в пунктах пропуска используется автоматизированная информационная система «Периметр», благодаря которой специалисты анализируют и выявляют граждан с признаками инфекционных болезней.

«Вспышка лихорадки денге в России исключена», - указали в пресс-службе.

Ранее случай лихорадки Денге зафиксировали у одного из пассажиров, который прилетел в российскую столицу из Шри-Ланки. Мужчине стало нехорошо во время полета. После посадки лайнера на борт прибыли медики, а всех пассажиров сфотографировали. Мужчину с лихорадкой забрали специалисты в противоинфекционных костюмах.

Болезни Роспотребнадзор Россия
21 февраля 2024, 16:56
Финская погранслужба предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
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Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Пограничники выступили с идеей прекратить работу пунктов «Инари» и «Париккала». Их деятельность временно приостановили на несколько лет. «Инари» не работал из-за прекращения импорта древесины, а «Париккала» - из-за санкций Европейского союза.

В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией действовали более 10 переходов. С тех пор их количество постоянно сокращали.

Финское правительство 8 февраля 2024 года продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. МВД обвинило российскую сторону в том, что на территории государства у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Финляндия Россия
21 февраля 2024, 16:19
Здравый смысл покинул чат. Депрессия и дорогие продукты стали «лучшими друзьями» Финляндии
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Финляндия всегда считалась особой страной для России, несмотря на присутствие там русофобии. Но после вступления в НАТО здравый смысл покинул финнов. На смену ему пришли дорогие продукты, закрывающиеся предприятия, общая депрессия и милитаристский угар. Что потеряла Финляндия, отказавшись от «русского соседа», рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Извлекали пользу от отношений с Россией Сейчас много говорится о плачевной ситуации в Германии, но есть еще одна страна, которая пострадает от недальновидности и русофобии властей, возможно, даже больше, чем Германия. Это Финляндия. Страна, которая десятками лет считалась чуть ли не идеалом пресловутого европейского благополучия.

Все дело в том, что это благополучие, как и в случае с Германией, было обусловлено сотрудничеством с Россией.

В случае с Финляндией - даже в большей степени, так как у страны были очень хорошие отношения даже с СССР. И финны умело извлекали экономическую пользу из этих отношений.

Сотрудничество касалось не только энергетики, но и многих сфер экономики вплоть до того, что даже в советские времена финны открывали совместные предприятия. А собственная индустрия по большей части была завязана на бесперебойных поставках недорогого сырья из СССР, а затем и России, которые, в свою очередь, покупали много финской продукции.

Привилегии закончились Теперь все это осталось в прошлом, а страна ввергнута в самый настоящий милитаристский угар. Финны вступили в НАТО, им активно промывают мозги, многие на полном серьезе учатся стрелять, готовясь к «будущей войне» с Россией.

А экономика тем временем переживает очень плохие времена. Страна находится на пороге рецессии. И эта проблема не временная, она системная. Финские экономисты предупреждают о том, что дела в экономике страны будут идти все хуже и через какое-то не такое уж и отдаленное время о финском процветании придется забыть.

Для СССР и России Финляндия всегда была привилегированной страной. Даже несмотря на то, что финны были тихими русофобами, но тем не менее здравый смысл брал верх. Теперь же он остался в прошлом. Не хочется верить в возможность войны России с Финляндией, но и без этого финны потеряли очень многое - доверие и хорошее отношение своего огромного соседа, который ничего от Финляндии не требовал. Хватало нейтрального статуса и того самого здравого смысла.

Так что финнам скоро придется мазать на хлеб масло не сливочное, а ружейное, и вернуть все в то состояние, которое было раньше, точно не получится. По крайней мере в обозримом будущем.

Германия Финляндия СССР Международные отношения Россия Экономика

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