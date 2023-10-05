Евросоюз истощил свой бюджет из-за Украины — еврокомиссия
Финансовая помощь Украине и инфляция привели к истощению бюджета Евросоюза. Об этом еврокомиссия заявила в соцсети X (бывший Twitter).
Из-за трудной финансовой ситуации объединение столкнется с проблемами, если не пополнит резервы бюджета, отметила организация.
«Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС. Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы», - сообщила еврокомиссия.
СМИ сообщили 4 октября, что Украина при вступлении в ЕС будет получать от объединения выплаты в размере около 186 миллиардов евро в течение семи лет. При этом страны Евросоюза станут вкладывать в бюджет больше средств, чем получат из него. По информации зарубежных изданий, некоторым европейским государствам придется в связи с этим сократить субсидии фермерам примерно на одну пятую.
Ранее Венгрия призвала Евросоюз поделить запланированную в 2024–2027 годах финансовую помощь Украине на две части. Вторую сумму венгерское руководство предложило выплатить только после того, как страна израсходует первую.