Евросоюз допустил принятие Грузии и Молдавии без Абхазии и Приднестровья

По его словам, речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, независимость которых содружество не признает.

«Мы твердо продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Молдавии и Грузии», - заявил дипломат.

Стано отметил, что будущее Молдавии и Грузии в составе Евросоюза не может стать заложником территориальных конфликтов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что принятие Молдавии и Украины в Евросоюз приведет к тому, что государства Восточной Европы не получат дополнительные дотации. Также политик отметил, что вливание громадных денег в экономику этих стран быстро обескровит содружество.