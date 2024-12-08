08 декабря 2024, 03:40

Европу встревожила внезапная выходка фон дер Ляйен

РИА «Новости»
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Европейский Союз может расколоться из-за нового торгового соглашения с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это связано с нарастающими разногласиями между Францией, Германией и Брюсселем, сообщил Daily Express.

«Сделка вызывала возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины пострадают из-за более дешевых поставок из Южной Америки», - отметили в материале.

По данным таблоида, в Германии, напротив, полностью поддержали данное соглашение, считая, что оно позитивно повлияет на экспорт. Глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил, что сделка даст необходимый импульс росту немецкой и европейской экономик.

После избрания на второй срок глава Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к борьбе за «свободу, подобной украинской». Также она призвала увеличить расходы на оборону.

Германия Еврокомиссия Европа Франция Экономика Урсула фон дер Ляйен
08 декабря 2024, 02:05
У БРИКС появится новый партнер
РИА «Новости»
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Малайзия получила приглашение БРИКС и согласилась стать партнером объединения. Посол страны в России Чеонг Лун Лай сообщил об этом ТАСС.

Официальное пригласительное письмо пришло в середине ноября. Чеонг Лун Лай сообщил, что руководство страны ответило согласием.

«И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», - сказал дипломат.

Еще одним партнером БРИКС может стать Казахстан. Президент России Владимир Путин сообщил, что в страну направлено приглашение. Ранее этот статус получила Белоруссия.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС появился из-за грубых нарушений со стороны США и их союзников. По его мнению, члены объединения продемонстрировали несогласие с односторонними санкциями и другими методами влияния.

Международные отношения БРИКС
08 декабря 2024, 02:02
«Держаться подальше». Маск выступил с обращением к властям США
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Соединенные Штаты не должны участвовать в военных действиях на территориях других стран. Такой призыв опубликовал в социальной сети X американский предприниматель Илон Маск.

«Мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире», - написал он.

Ранее Трамп призвал действующую власть США не вмешиваться в происходящую в Сирии ситуацию. Он заявил, что боевики планируют свергнуть президента Сирии Башара Асада, поэтому они захватили несколько городов и приблизились к Дамаску.

По данным Bloomberg, Асад через посредников попросил помощи у администрации США в борьбе с повстанцами, пообещав в обмен на разрыв связей с движением «Хезболла».

США Сирия Военные Илон Маск Боевики
08 декабря 2024, 01:40
«С каменным лицом». Зеленский получил холодный прием от Трампа в Париже
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече в Париже энергично поприветствовал лидера Франции Эммануэля Макрона, но отстраненно повел себя с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The New York Post.

Переговоры прошли в Елисейском дворце перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери. Макрон оказал Трампу пышный прием с красной ковровой дорожкой и членами Республиканской гвардии. Американец вышел из машины, энергично пожал президенту руку, похлопал по плечу и повернулся к фотографам. Оба политика улыбнулись. В здании их встретил президент Украины.

«Зеленский, который явно чувствовал себя неуютно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом с каменным лицом, позже назвал трехстороннюю встречу „хорошей и продуктивной“», - сообщил автор статьи.

Очевидцы заметили, что Трамп вел себя бесстрастно, когда сидел недалеко от Зеленского. Макрон расточал американскому политику похвалы и демонстрировал тесные связи с США, несмотря на былую напряженность.

Газета The New York Times заявила, что в Париже Зеленский хотел переманить Трампа на свою сторону перед потенциальными переговорами с Россией. Он показал, что готов к дипломатическому решению конфликта.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры
08 декабря 2024, 01:02
Парижскую встречу Зеленского с Трампом сочли прелюдией к переговорам с Россией
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский использовал поездку на открытие собора Парижской Богоматери для лоббирования своих интересов. Он встретился с избранным лидером США Дональдом Трампом и показал готовность к дипломатии, сообщила газета The New York Times.

Переговоры политиков прошли в Елисейском дворце с подачи президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский впервые встретился с Трампом после его победы на президентских выборах.

Автор статьи сообщил, что украинский президент попытался склонить американца на свою сторону в будущем дипломатическом урегулировании конфликта с участием России. Зеленский доказал Трампу, что готов изменить позицию и согласиться на переговоры с Россией.

«То, что происходит сейчас, - это лишь первый акт прелюдии к предстоящим переговорам», - заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Команда Трампа встретилась с представителями офиса президента Украины и не одобрила их идею о возвращении границ начала 2022 года. Западные специалисты допустили, что по окончании конфликта страну поделят на несколько зон влияния.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры Франция

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