Европу предупредили об угрозе кризиса безопасности из-за России и Трампа

Издание призвало Европу «срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию» и нарастить оборону. Если Трамп уменьшит вложения в оборонный бюджет НАТО, то расходы на сектор ВПК придется увеличить Германии.

Газета подчеркнула, что европейским странам придется нарастить вложения в оборонную сферу на 4,5% ВВП вместо предполагаемого показателя в 3%.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре заявил о возможном «нападении» на Европу со стороны России в в 2028–2029 годах. По его словам, блок НАТО уже начал готовиться к отражению атаки. Он добавил, что угроза возникнет после окончания конфликта на Украине, поэтому альянсу следует нарастить собственный потенциал сдерживания в Европе.