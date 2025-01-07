07 января 2025, 07:22

Европу предупредили об угрозе кризиса безопасности из-за России и Трампа

Global Look Press
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Кризис безопасности в странах ЕС в 2025 году могут спровоцировать два фактора: растущее безразличие со стороны избранного президента США Дональда Трампа и якобы исходящая от России угроза Европе. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание призвало Европу «срочно отреагировать на эту тревожную геополитическую комбинацию» и нарастить оборону. Если Трамп уменьшит вложения в оборонный бюджет НАТО, то расходы на сектор ВПК придется увеличить Германии.

Газета подчеркнула, что европейским странам придется нарастить вложения в оборонную сферу на 4,5% ВВП вместо предполагаемого показателя в 3%.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре заявил о возможном «нападении» на Европу со стороны России в в 2028–2029 годах. По его словам, блок НАТО уже начал готовиться к отражению атаки. Он добавил, что угроза возникнет после окончания конфликта на Украине, поэтому альянсу следует нарастить собственный потенциал сдерживания в Европе.

Европа Дональд Трамп Россия Евросоюз
07 января 2025, 08:53
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
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Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Тибете на юго-западе Китая, возросло до 53 человек. Об этом заявили в оперативном штабе Тибетского автономного района КНР по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, сообщило агентство Xinhua.

«По состоянию на 12:30 (7:30 мск - прим. ред.) 7 января в результате землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе погибло 53 человека», - уточнили в штабе.

Еще 62 человека получили травмы.

В уезде Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района произошло землетрясение силой 6,8 балла. Эпицентр находился на глубине 10 километров. После основного толчка было зарегистрировано 49 повторных землетрясений.

По информации издания «Наньфан Жибао», в результате землетрясения погибли люди в уездах Тингри, Лхатзе и Сакья. Также были разрушены более тысячи зданий.

Ранее возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясения ощущались и в городах и сёлах Армении, включая Гюмри, Степанаван и другие. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов.

Землетрясения Китай
07 января 2025, 08:22
Папуашвили назвал смешными претензии Франции и ФРГ к Маску
Global Look Press
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Выпады руководства Франции и Германии в адрес американского бизнесмена Илона Маска по поводу якобы вмешательства в выборы вызывают смех. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети Facebook*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Сколько иронии в том, что власти Германии и Франции жалуются на заявления Илона Маска и обвиняют его во вмешательстве в выборы», - отметил он.

Спикер парламента объяснил, что Франция и Германия открыто поддерживали радикальную оппозицию в Грузии. Он с иронией добавил, что своим «грубым и незаконным вмешательством» в выборы другой страны они «пилили сук демократии и суверенитета», на котором сидели, а теперь осуждают Маска.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил американского предпринимателя в попытках атаковать демократию. По его мнению, Маск задействует все возможные ресурсы, чтобы продвигать свои интересы.

Грузия Германия США Илон Маск Франция Выборы
07 января 2025, 07:31
Более 30 человек стали жертвами землетрясения в Тибете
Global Look Press
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В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Жертвами стали 36 человек, сообщило издание «Наньфан Жибао».

Катаклизм обрушился на регион 7 января в 09:05 по местному времени (04:05 по московскому). Подземные толчки зафиксировали на территории уезда Тингри округа Шигадзе. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Накануне подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в Каларском муниципальном округе Забайкальского края. По данным регионального МЧС, эпицентр находился в 10 километрах от населенного пункта Куанда. В результате никто не пострадал. Информация о повреждениях зданий не поступала.

Землетрясения Китай
07 января 2025, 07:16
Маск назвал «злом» британского премьера Стармера
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск назвал «злом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом предприниматель написал в соцсети Х.

«Стармер - зло», - написал Маск в комментарии к посту пользователя, аналогичным образом описавшего главу правительства.

По данным газеты Telegraph, минимум тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд. Аналогичные преступления раскрыли в других населенных пунктах по всему Соединенному Королевству. Однако ни начальников полиции, ни прокуроров не привлекли к ответственности за неспособность остановить происходящее.

Маск обратил внимание на проблему. Он напомнил, что в Британии для предъявления обвинений в серьезных преступлениях требуется одобрение Королевской прокурорской службы. Когда банда совершала изнасилования, главой службы был Стармер.

Британский премьер назвал ложью слова Маска о его причастности к насилию над детьми.

Великобритания Преступления Изнасилования Илон Маск Кир Стармер

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