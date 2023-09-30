Европу предупредили о последствиях борьбы России с санкциями

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«Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять санкциям. И этот способ приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», - сказал он.

По словам Росси, жители Запада уже устали от конфликта на Украине, так как стоимость их жизни продолжает расти из-за санкций и боевых действий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада не помешали России проводить внутренние и внешние расчеты. Также на стимулирующее воздействие антироссийский санкций для развития страны указал президент Владимир Путин. Он отметил, что у России появились новые возможности, которые власти начинают активно использовать.