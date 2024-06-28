28 июня 2024, 17:44

«Европейское фрик-шоу». Медведев с иронией высказался о перестановках в НАТО и ЕК

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Перестановки в НАТО и Еврокомиссии можно сравнить с «фрик-шоу», участники которого демонстрируют зрителям свое уродство. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», - подчеркнул он.

Политик пожелал председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, генсеку НАТО Марку Рютте и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас максимальных провалов и «чудовищных проблем». Медведев также опубликовал их биографии.

По его словам, Рютте за короткое время возненавидел Россию и стал сторонником жестких санкций против нее. Медведев предположил, что такие кардинальные перемены произошли из-за «веществ из амстердамских кофешопов».

Переизбранную главу ЕК фон дер Ляйен политик сравнил с воблой и подчеркнул, что она полностью подчиняется Белому дому и любит «нести чушь» про Россию.

«Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», - прокомментировал зампред Совбеза.

Он также высказался о Кае Каллас. По его мнению, главными качествами новой главы евродипломатии являются «ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы».

Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что перестановки на ключевых постах в Евросоюзе только ухудшат отношения объединения с Россией. Он отметил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшатся.

Дмитрий Медведев Еврокомиссия Евросоюз НАТО Урсула фон дер Ляйен
28 июня 2024, 18:15
Германия призвала своих журналистов подумать об отъезде из России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Немецким журналистам стоит задуматься об отъезде из России. Об этом на брифинге кабмина заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», - процитировало его РИА «Новости».

Фишер подчеркнул, что МИД ФРГ не рекомендует немцам посещать Россию, и это также распространяется на представителей СМИ.

Ранее журналисты писали, что в Германии может появиться дружественная России фракция. Отмечалось, что ее уже в июне решила основать в Европарламенте партия «Альтернатива для Германии».

Германия Журналистика
28 июня 2024, 15:52
Россия ознакомится со сделанными во время дебатов в США заявлениями
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Кремль изучит результаты дебатов действующего президента США Джо Байдена и его предшественника и соперника на грядущих выборах Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», - отметил он.

Песков напомнил, что дебаты в США никак не относятся к российской повестке дня. Это внутреннее дело Соединенных Штатов, уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин не ставил будильник, чтобы проснуться под утро и лично посмотреть дебаты.

В США состоялся первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Прошедшее в Атланте мероприятие назвали провальным. По данным издания Politico , американские демократы задумались о том, чтобы сменить кандидата от партии за четыре месяца до выборов. Речь Байдена на дебатах назвали несвязной, а его жене Джилл Байден пришлось уводить главу Белого дома со сцены, после того, как политик в очередной раз «завис».

США Россия
28 июня 2024, 15:15
Алиев распустил парламент Азербайджана, выборы пройдут 1 сентября
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился распустить парламент страны шестого созыва и назвал дату внеочередных выборов — они состоятся 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился распустить парламент страны шестого созыва и назвал дату внеочередных выборов - они состоятся 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Парламент в последний раз избирали в 2020 году. В него входят комитеты по правовой политике и государственному строительству, безопасности, правам человека, экологии, энергетики и другим вопросам.

Ранее парламент распустили во Франции. Президент Эммануэль Макрон назначил новые выборы после победы партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. В агентстве Bloomberg отметили, что решение президента вызвало негативную реакцию в его фракции «Возрождение». Против идеи роспуска парламента выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.

Азербайджан
28 июня 2024, 15:03
Южная Корея ввела новые ограничения против России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Еще 243 новых товара войдут в список изделий, для отправки которых из Южной Кореи в Россию и Белоруссию нужно будет получать одобрение правительства. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

«Товары из списка запрещены к отправке <…>, при этом правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае, особенно для коммерческих сделок, заключенных до этого нововведения», - указали авторы материала.

В новый список включили металлорежущее оборудование, разные детали для оптических приборов и другое. Ограничения вступят в силу в конце лета.

После подписания соглашения между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева. В министерстве дипломату выразили протест. Однако по итогам государственного визита во Вьетнам и Северную Корею президент Владимир Путин говорил, что у Южной Кореи нет поводов для беспокойства.

Еще 243 новых товара войдут в список изделий, для отправки которых из Южной Кореи в Россию и Белоруссию нужно будет получать одобрение правительства. Об этом сообщило агентство Yonhap , ссылаясь на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Белоруссия Торговля Санкции Россия Южная Корея Промышленность

Новости по теме