«Европейское фрик-шоу». Медведев с иронией высказался о перестановках в НАТО и ЕК

«Европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», - подчеркнул он.

Политик пожелал председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, генсеку НАТО Марку Рютте и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас максимальных провалов и «чудовищных проблем». Медведев также опубликовал их биографии.

По его словам, Рютте за короткое время возненавидел Россию и стал сторонником жестких санкций против нее. Медведев предположил, что такие кардинальные перемены произошли из-за «веществ из амстердамских кофешопов».

Переизбранную главу ЕК фон дер Ляйен политик сравнил с воблой и подчеркнул, что она полностью подчиняется Белому дому и любит «нести чушь» про Россию.

«Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», - прокомментировал зампред Совбеза.

Он также высказался о Кае Каллас. По его мнению, главными качествами новой главы евродипломатии являются «ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы».

Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что перестановки на ключевых постах в Евросоюзе только ухудшат отношения объединения с Россией. Он отметил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшатся.