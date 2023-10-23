Читайте нас в:

Он назвал Евросоюз иллюзорным гигантом геополитики. По мнению автора статьи, это сообщество ограничено в качестве участника крупных конфликтов XXI века, несмотря на свое богатство и амбиции. Спецоперация на Украине смогла лишь на время сплотить европейские страны против России, а обострение на Ближнем Востоке показало их разобщенность.

Вольфганг Мюнхау заявил, что западные лидеры недооценили способность российского государства противостоять санкциям. Ограничения, по его словам, нанесли больше время европейской экономике. Изолировать страну таких размеров оказалось сложнее, чем казалось. Кроме того, страны Евросоюза не согласовали общую стратегию завершения украинского конфликта и недооценили объемы средств, которые потребуются на ее восстановление.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», - предупредил он.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Запад проиграл в санкционной игре как в экономическом, так и стратегическом плане. Рестрикции навредили всем участникам кампании.