20 ноября 2023, 00:44

Европейский рейх или отказ от Брюсселя. Какой путь выберет Европа для сохранения Евросоюза?

РИА «Новости»
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Европейскому союзу угрожает распад, так как он живет «фантомами прошлого». Есть ли варианты сохранить ЕС и по какому пути идет Европа, специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Есть и второй вариант, который сейчас куда более вероятен. Он подразумевает не ослабление Брюсселя, а фактическое превращение его в самое настоящее наднациональное правительство, при котором власть в государствах ЕС будет властью на уровне провинций, не более того. К этому сейчас Евросоюз активно ведут. Первый и главный шаг, который вскоре попытаются сделать - отмена принципа всеобщего согласия при принятии решений. Если сейчас любая страна ЕС может заблокировать любое решение Еврокомиссии (и это, хоть и со скрипом, еще работает), то при голосовании при принятии общих решений в будущем достаточно будет того, что «за» проголосовало большинство. И не важно, что там думают в конкретной стране, если она против. Она обязана подчиниться.

По сути дела, это будет вести к полной потере суверенитета для всех европейских стран, а сам Европейский Союз может превратиться в некий Европейский Рейх. Абсолютно всем будет руководить Брюссель. Экономикой, внешней и внутренней политикой. ЕС по сути превратится в некую империю. Причем - созданную вовсе не волей европейцев.

Но процессы в мире идут столь быстро и бурно, что выбор придется делать уже скоро. И если посмотреть на чаяния и действия руководства ЕС сейчас, то понятно, каким этот выбор будет.

Евросоюз идет к распаду Der Spiegel бьет тревогу - Евросоюзу угрожает распад. Нет, не сейчас, но в течение двух-трех десятков лет. Такое мнение высказывают многие простые европейцы и так же думают некоторые эксперты.

Причина в том, что Евросоюз продолжает жить «фантомами прошлого», один из которых - вот тот самый знаменитый сад Жозепа Борреля. ЕС противопоставляет себя всему огромному миру, который не хочет существовать по одному шаблону и придерживаться непонятно кем написанных правил. Тем более что и шаблоны эти, и правила, создавались лишь с одной очевидной целью - этот самый мир грабить. Под красивыми лозунгами о свободе и демократии, разумеется.

В кризисе находится не только Евросоюз, но и весь Запад, который придерживается примерно такой же модели. И этот кризис - экзистенциональный. Надо меняться, адаптироваться к новому миру, что Западу очень сложно, потому что он привык, что весь мир адаптировался под него. А он лишь руководил и стриг шерсть. Ну и примерно наказывал провинившихся.

Какой путь изберет Европа? Но есть ли альтернативные пути, например, для той же Европы? Возможно ли сохранить Евросоюз вообще? Возможно, причем, вариантов целых два.

Первый - достаточно болезненный для евробюрократии.

Европа Евросоюз
20 ноября 2023, 00:14
Дуда отверг кандидатуру Туска на пост премьер-министра Польши
РИА «Новости»
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лидер оппозиции Дональд Туск не является его кандидатом на должность премьер-министра страны. Об этом польский глава сообщил в интервью изданию Sieci.

«Дональд Туск не является моим кандидатом на должность премьера», - заявил Дуда.

Президент добавил, что представители оппозиции не убедили его, что стоит отказаться от парламентской традиции, согласно которой формированием правительства занимается партия, набравшая на выборах большинство голосов. В Польше партия «Право и справедливость» формально победила на выборах, хотя оппозиционные партии в коалиции набрали более половины голосов избирателей.

Сам Дональд Туск написал в соцсети, что подтверждает слова Дуды и не будет «его кандидатом» на пост премьер-министра.

Правящая партия Польши «Право и справедливость» получила 35% голосов на выборах в сенат, благодаря чему она может рассчитывать на 34 места из 100. Оппозиция получила 66 мест в сенате.

Польша Оппозиция
20 ноября 2023, 00:08
Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей
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Решение о возвращении бывшего грузинского президента  Михаила Саакашвили из клиники в тюрьму может быть не политическим, а медицинским. Об этом сообщил глава Минюста страны Рати Брегадзе в беседе с телеканалом «Имеди».

«В Грузии заключенный отбывает срок в пенитенциарном учреждении, и в больнице он может быть столько времени, сколько понадобится для улучшения состояния его здоровья», - заявил он.

По словам Брегадзе, Саакашвили переведут в тюрьму после появления рекомендации медиков. Также министр отметил, что в последнее время политик чувствует себя лучше.

Ранее бывшая жена Саакашвили заявила, что ей потребовалось два года психологической подготовки, чтобы увидеться с экс-супругом. Когда встреча произошла, между ними состоялся чистосердечный разговор. Во время диалога женщина пожелала бывшему мужу свободы, здоровья и счастья.

Саакашвили задержали в начале октября 2021 года после нелегального переезда в Грузию. Правоохранители открыли несколько дел в его отношении. В итоге экс-президента страны приговорили к девяти годам заключения под стражу.

Грузия Врачи Михаил Саакашвили
19 ноября 2023, 23:55
Умерла бывшая первая леди США, супруга 39-го президента Розалин Картер
Unsplash
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Бывшая первая леди США, супруга 39-го президента Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Центр Картера.

Розалин была 77 лет замужем за Джимми Картером, 39-м президентом США, которому сейчас 99 лет. Бывшая первая леди скончалась дома в Пленсе штата Джорджия, в окружении семьи. У Картеров - четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.

Экс-президент Джимми Картер считал супругу равноправным партнером, который всегда давал мудрые советы. Розалин Картер была страстной поборницей психического здоровья, ухода за больными и прав женщин. Ее жизнь назвали примером для американцев.

США
19 ноября 2023, 23:44
ЦАХАЛ опубликовал видео с боевиками ХАМАС, ведущими пленных в больнице «Аш-Шифа»
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры с камер видеонаблюдения в больнице «Аш-Шифа», на которых, как утверждают военные еврейского государства, боевики ХАМАС ведут двух граждан Таиланда и Непала, похищенных в Израиле. Видео распространили в Интернете.

На ролике видно обстановку больницы. В первые секунды на кадрах с правой стороны появляются люди, которые быстро уводят двух человек. Предположительно, пленных заставляли идти силой.

Ранее палестинское движение ХАМАС, удерживающее заложников в секторе Газа, заявило о потери связи с ответственными за жизни пленных группировками. О причинах отсутствия контактов с охранниками не сообщили.

В среду, 15 ноября, палестинские радикалы выразили готовность освободить заложников, но в случае прекращения огня со стороны Израиля. По их словам, ограничение на обстрелы должно действовать три дня. Также боевое крыло ХАМАС потребовало освободить некоторых палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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