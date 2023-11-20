Европейский рейх или отказ от Брюсселя. Какой путь выберет Европа для сохранения Евросоюза?

Есть и второй вариант, который сейчас куда более вероятен. Он подразумевает не ослабление Брюсселя, а фактическое превращение его в самое настоящее наднациональное правительство, при котором власть в государствах ЕС будет властью на уровне провинций, не более того. К этому сейчас Евросоюз активно ведут. Первый и главный шаг, который вскоре попытаются сделать - отмена принципа всеобщего согласия при принятии решений. Если сейчас любая страна ЕС может заблокировать любое решение Еврокомиссии (и это, хоть и со скрипом, еще работает), то при голосовании при принятии общих решений в будущем достаточно будет того, что «за» проголосовало большинство. И не важно, что там думают в конкретной стране, если она против. Она обязана подчиниться.

По сути дела, это будет вести к полной потере суверенитета для всех европейских стран, а сам Европейский Союз может превратиться в некий Европейский Рейх. Абсолютно всем будет руководить Брюссель. Экономикой, внешней и внутренней политикой. ЕС по сути превратится в некую империю. Причем - созданную вовсе не волей европейцев.

Но процессы в мире идут столь быстро и бурно, что выбор придется делать уже скоро. И если посмотреть на чаяния и действия руководства ЕС сейчас, то понятно, каким этот выбор будет.

Евросоюз идет к распаду Der Spiegel бьет тревогу - Евросоюзу угрожает распад. Нет, не сейчас, но в течение двух-трех десятков лет. Такое мнение высказывают многие простые европейцы и так же думают некоторые эксперты.

Причина в том, что Евросоюз продолжает жить «фантомами прошлого», один из которых - вот тот самый знаменитый сад Жозепа Борреля. ЕС противопоставляет себя всему огромному миру, который не хочет существовать по одному шаблону и придерживаться непонятно кем написанных правил. Тем более что и шаблоны эти, и правила, создавались лишь с одной очевидной целью - этот самый мир грабить. Под красивыми лозунгами о свободе и демократии, разумеется.

В кризисе находится не только Евросоюз, но и весь Запад, который придерживается примерно такой же модели. И этот кризис - экзистенциональный. Надо меняться, адаптироваться к новому миру, что Западу очень сложно, потому что он привык, что весь мир адаптировался под него. А он лишь руководил и стриг шерсть. Ну и примерно наказывал провинившихся.

Какой путь изберет Европа? Но есть ли альтернативные пути, например, для той же Европы? Возможно ли сохранить Евросоюз вообще? Возможно, причем, вариантов целых два.

Первый - достаточно болезненный для евробюрократии.