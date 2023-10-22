Европейские туристы стали чаще посещать Россию

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«С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз», - указал он.

Представитель МИД добавил, что при этом российские визы в целом стали выдавать реже на 10%, но процент выдачи туристических виз увеличился.

Климов отметил, что эти цифры все равно очень далеки от показателей 2019 года, когда европейские путешественники получали 1,65 миллиона виз, из которых 1,112 миллиона были туристическими.

Ранее популярными направлениями у российских туристов стали такие страны как Индия и Китай. Россияне отдали свое предпочтение также Таиланду и Турции. По информации аналитиков, спрос на отдых за рубежом за год вырос на 5,63%.