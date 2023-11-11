11 ноября 2023, 14:49

Европейские страны, вопреки своим заявлениям, продолжили получать газ из России

РИА «Новости»
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Российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, топливо поступает и в те страны, которые якобы от него отказались. Фрагмент беседы с Миллером опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В ходе интервью глава «Газпрома» обратил внимание. что российский газ продолжает поступать в европейские страны, которые декларируют, что на их страновом рынке топлива из РФ якобы нет. Такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены», - указал он, еще раз подчеркнув, что топливо идет во многие государства, которые провозглашали отказ от его потребления российского газа.

В конце октября Миллер сообщал о поставках дополнительного объема газа в Венгрию в осенне-зимний период. Также глава «Газпрома» проинформировал о расширении поставок газа в Китай по итогам года. По его оценке, на сегодняшний день Россия успешно замещает «выпавший» из-за украинского конфликта западноевропейский рынок топлива.

Газ Европа Россия
11 ноября 2023, 14:23
Неспособность Украины добиться быстрой победы над Россией признали в ЕС
РИА «Новости»
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Украина неспособна добиться победы над Россией в ближайшем будущем. Об этом на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

«Проблем у нас действительно очень много. Одна из них - Украина, где не ожидается скорой победы над Россией», - сказал дипломат.

Также Боррель допустил сокращение помощи Украине со стороны США. По его мнению, странам Евросоюза необходимо готовиться политически компенсировать эти издержки для киевского режима.

Агентство Bloomberg сообщало, что государства Евросоюза, возможно, не смогут выполнять взятые на себя обязательства по поставкам миллиона снарядов для артиллерии украинским военным к марту 2024 года. На данный момент ВСУ получили лишь 30% от обещанных траншей.

Политолог Алексей Ярошенко объяснял «360», что Европа также быстро откажется от помощи Украине , если это решение примут США.

Россия Евросоюз Украина
11 ноября 2023, 14:11
Европа оплатит. У киевского режима появится новый главный спонсор вместо США
РИА «Новости»
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Странам Евросоюза необходимо подготовиться политически компенсировать сокращение помощи Украине со стороны США. Об этом на Конгрессе партии европейских социалистов в Испании заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, которого процитировал ТАСС.

«Евросоюзу необходимо политическое желание продолжать поддерживать Украину и компенсировать ей помощь от США, которая, возможно, сократится», - сказал он.

Политик признал, что в ближайшее время победы Украины над Россией ожидать не приходится.

«Проблем у нас очень много. В первую очередь, это Украина, для скорой победы на поле боя над Россией не ожидается», - добавил Боррель.

Ранее стало известно, что Германия и ряд других стран Евросоюза не одобрили выделение Украине очередного пакета военной помощи объемом до 20 миллиардов евро. Европейский дипломат на условиях анонимности сообщал, что вопросы к очередному денежному траншу оказались вполне обоснованными.

Евросоюз Украина
11 ноября 2023, 13:59
ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС, который удерживал в заложниках 1000 человек
Википедия
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Армия обороны Израиля ликвидировала боевика палестинского движения ХАМАС Ахмеда Сиама. Он удерживал в заложниках порядка 1000 мирных жителей Газы, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Сиам взял в заложники около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси и не позволил им эвакуироваться на юг ради их безопасности», - указали в публикации.

Израильские военные уничтожили боевика в школе «Аль-Бурак», где тот скрывался с сослуживцами. Огонь ЦАХАЛ настиг других палестинских военных под тем же командованием.

В пресс-службе израильской армии подчеркнули, что действия Сиама в очередной раз продемонстрировали использование ХАМАС мирных жителей Газы в качестве живого щита.

Ранее военная авиация ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за спецоперации движения ХАМАС Джамаля Муссу. До этого Армия обороны Израиля уничтожила десятки палестинских военных в ходе вооруженного столкновения на севере Газы.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 13:46
Почти 40 младенцев погибли в больнице «Аш-Шифа» в Газе
РИА «Новости»
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Из-за отключения электричества не менее 39 младенцев погибли в больнице «Аш-Шифа», расположенной на территории сектора Газа. Об этом заявил министр здравоохранения Палестины Май аль-Каила. Его процитировало агентство Reuters.

«В больнице Аль-Шифа из-за нехватки кислорода умерли 39 младенцев», - указал Май аль-Каила.

По данным агентства, новорожденные погибли внутри инкубатора. Всего там находились 45 недавно появившихся на свет детей. Министр подчеркнул, что нехватка кислорода равносильна смертному приговору для всех оставшихся в медучреждении младенцев. При этом топлива хватит лишь до вечера 11 ноября.

Май аль-Каила добавил, что 20 из 30 больниц палестинского анклава закрылись. Из-за этого персонал оставшихся медучреждений оказался вынужден обслуживать клиентов на полу и без анестезии.

Ранее представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля не позволит поставлять топливо в сектор Газа , несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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