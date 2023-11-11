Европейские страны, вопреки своим заявлениям, продолжили получать газ из России

В ходе интервью глава «Газпрома» обратил внимание. что российский газ продолжает поступать в европейские страны, которые декларируют, что на их страновом рынке топлива из РФ якобы нет. Такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены», - указал он, еще раз подчеркнув, что топливо идет во многие государства, которые провозглашали отказ от его потребления российского газа.

В конце октября Миллер сообщал о поставках дополнительного объема газа в Венгрию в осенне-зимний период. Также глава «Газпрома» проинформировал о расширении поставок газа в Китай по итогам года. По его оценке, на сегодняшний день Россия успешно замещает «выпавший» из-за украинского конфликта западноевропейский рынок топлива.