Европейские спецслужбы обвинили Россию в подготовке диверсий

«Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - процитировало издание главу внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга.

По данным газеты, европейские разведслужбы обеспокоены якобы растущей активностью России в этом направлении. Отмечается, что с журналистами пообщались представители соответствующих ведомств трех стран, каких конкретно - не уточняется. Доказательств причастности России к каким-либо диверсиям тоже не приводится.

Ранее США утверждали, что РФ причастна к кибератакам против Европы. Все заявления были бездоказательными.