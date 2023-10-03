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«Мы не можем продолжать давать из наших собственных запасов. <…> Мы сделали все, что не поставит под угрозу нашу собственную безопасность», - сказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Киевский режим по-прежнему пользуется в Европе широкой политической и общественной поддержкой, заверил он. Но военные склады опустели, и страны больше не смогут поддерживать Украину в прежнем объеме.

Представитель президента США подтвердил, что нехватка вооружений после 18 месяцев интенсивных боев и поставок стала проблемой. Он призвал союзников совместно работать над укреплением оборонно-промышленной базы.

Форум прошел в Киеве в конце прошлой недели. По словам автора статьи, киевский режим почувствовал, что международная поддержка ослабела, и решил взять дело в свои руки. Президент Владимир Зеленский предложил другим странам инвестировать в производство вооружений на территории Украины. Немецкий концерн Rheinmetall объявил, что начнет выпускать танки и бронетехнику, а британская компания BAE откроет местный офис и изучит возможность производства орудий калибра 105 миллиметров.

Глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что новые оборонные предприятия на Украине уничтожат. Он уверен, что заводы не помогут киевскому режиму одержать победу.