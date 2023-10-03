Европейские чиновники признались, что истратили запасы вооружений на помощь Украине
Запасы вооружений стран Запада сократились до критического уровня. Они больше не смогут отправлять их Украине без ущерба собственной безопасности, заявили Politico участники Международного форума по оборонной промышленности в Киеве.
«Мы не можем продолжать давать из наших собственных запасов. <…> Мы сделали все, что не поставит под угрозу нашу собственную безопасность», - сказал европейский чиновник на условиях анонимности.
Киевский режим по-прежнему пользуется в Европе широкой политической и общественной поддержкой, заверил он. Но военные склады опустели, и страны больше не смогут поддерживать Украину в прежнем объеме.
Представитель президента США подтвердил, что нехватка вооружений после 18 месяцев интенсивных боев и поставок стала проблемой. Он призвал союзников совместно работать над укреплением оборонно-промышленной базы.
Форум прошел в Киеве в конце прошлой недели. По словам автора статьи, киевский режим почувствовал, что международная поддержка ослабела, и решил взять дело в свои руки. Президент Владимир Зеленский предложил другим странам инвестировать в производство вооружений на территории Украины. Немецкий концерн Rheinmetall объявил, что начнет выпускать танки и бронетехнику, а британская компания BAE откроет местный офис и изучит возможность производства орудий калибра 105 миллиметров.
Глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что новые оборонные предприятия на Украине уничтожат. Он уверен, что заводы не помогут киевскому режиму одержать победу.