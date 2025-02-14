Европейцев призвали потерпеть Маска несколько месяцев

Глава МИД КНР Ван И заявил, что страна продолжит покупать российский газ, так как другие государства не смогут заменить Россию в качестве поставщика. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?» - заявил дипломат.

Ван И добавил, что покупать у России энергоресурсы безопасно. Другие же страны склонны политизировать торговые отношения и даже давить на Китай.

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, они не могут этого допустить, так как несут ответственность перед китайским народом.

Кроме того, Ван И призвал участников конференции придерживаться принципов, закрепленных в Уставе ООН, а именно: «выстраивать наши отношения», чтобы в мире не воцарились конфронтация и хаос.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Мюнхене сравнил лидеров ЕС с «оленями, попавшими в свет фар».