Европе предрекли катастрофу в случае избрания Трампа президентом США
Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США станет «катастрофой для Европы». Такое заявление сделал известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Встречу транслировал телеканал EPTnews.
Премьера Греции спросили, что для Европы означает возможное переизбрание Трампа. Мицотакис рассказал о тесных отношениях Греции и США при любом главе Белого дома. Политик напомнил об оборонном сотрудничестве, американских инвестициях. Однако политолог Фукуяма парировал и отметил, что может сказать то, чего не скажет премьер-министр.
«Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой», - заявил Фукуяма.
Политолог назвал Трампа другом «популистских партий», премьера Венгрии Орбана, а также России. Фукуяма напомнил, что Трамп не желает сотрудничать с НАТО. Он заявил, что победы Трампа не случится.
Ранее британское издание сравнило американских политиков с шайкой клоунов, которые подвели США к краху. Действия властей привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.