Премьера Греции спросили, что для Европы означает возможное переизбрание Трампа. Мицотакис рассказал о тесных отношениях Греции и США при любом главе Белого дома. Политик напомнил об оборонном сотрудничестве, американских инвестициях. Однако политолог Фукуяма парировал и отметил, что может сказать то, чего не скажет премьер-министр.

«Если Трамп будет переизбран в 2024 году, это станет катастрофой для Европы. Это будет катастрофой», - заявил Фукуяма.

Политолог назвал Трампа другом «популистских партий», премьера Венгрии Орбана, а также России. Фукуяма напомнил, что Трамп не желает сотрудничать с НАТО. Он заявил, что победы Трампа не случится.

Ранее британское издание сравнило американских политиков с шайкой клоунов, которые подвели США к краху. Действия властей привели к тому, что государство превратилось в экономического и политического банкрота.