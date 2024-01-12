Европе посоветовали создать коллективное ядерное оружие, чтобы иметь шансы против России

«Усиление их (Европы. - прим. ред.) собственных вооруженных сил потребует еще больше денег и усилий. Ускорить этот процесс можно с помощью развертывания ядерных сил», - сказал он.

По словам Бэндоу, российская армия имеет превосходство над коллективной Европой даже если не учитывать ядерный арсенал РФ. Появление собственного оружия массового уничтожения дало бы Западу шансы против могущественной страны.

Эксперт отметил, что у Великобритании и Франции есть подобный арсенал, однако эти государства не будут применять свое оружие «ради условной Прибалтики». Европейцы нуждаются в коллективных ядерных силах, управление над которыми возьмет НАТО или Евросоюз.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мнение о вероятном столкновении России и США является «страшилкой» , которая нужна для оправдания баснословных трат на «сдерживание» российской стороны. Дипломат отметил, что ВПК США - прямой бенефициар кровопролития на Украине.