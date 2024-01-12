12 января 2024, 03:30

Европе посоветовали создать коллективное ядерное оружие, чтобы иметь шансы против России

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Странам Североатлантического альянса придется объединить ядерные силы, чтобы получить шанс противостоять России. Об этом заявил экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для American Conservative.

«Усиление их (Европы. - прим. ред.) собственных вооруженных сил потребует еще больше денег и усилий. Ускорить этот процесс можно с помощью развертывания ядерных сил», - сказал он.

По словам Бэндоу, российская армия имеет превосходство над коллективной Европой даже если не учитывать ядерный арсенал РФ. Появление собственного оружия массового уничтожения дало бы Западу шансы против могущественной страны.

Эксперт отметил, что у Великобритании и Франции есть подобный арсенал, однако эти государства не будут применять свое оружие «ради условной Прибалтики». Европейцы нуждаются в коллективных ядерных силах, управление над которыми возьмет НАТО или Евросоюз.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что мнение о вероятном столкновении России и США является «страшилкой» , которая нужна для оправдания баснословных трат на «сдерживание» российской стороны. Дипломат отметил, что ВПК США - прямой бенефициар кровопролития на Украине.

Ядерное оружие Европа Россия Оружие
12 января 2024, 04:51
Хуситы заявили, что США и Британия заплатят высокую цену за массированную атаку
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правящая на севере в Йемене группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила Великобритании и США «высокой ценой» в ответ на масштабные удары. Об этом заявил замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи, его слова передало РИА «Новости».

«Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», - заявил он.

Дипломат отметил, что его государство подверглось агрессивной ракетной атаке со стороны подлодок, кораблей и военных самолетов Британии и Америки.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что армия США нанесла удары по позициям йеменских хуситов. Штаты поразили как минимум 10 их объектов. Целью атаки стало снижение военного потенциала группировки, которая до сих пор не освободила суда в Красном море.

Как отметил американский президент Джо Байден, четыре страны поддержали удар США по позициям хуситов. Это Канада, Нидерланды, Австралия и Бахрейн. По словам главы государства, Штаты готовы на дальнейшие действия, если хуситы не остановят кампанию по захвату судов.

США Великобритания Военные Самолеты
12 января 2024, 04:44
Хуситы начали наносить удары по британским и американским кораблям в Красном море
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Йеменское движение «Ансар Алла» наносит ответные удары по американским и британским кораблям и военным базам. Об этом в соцсети Х заявил член политбюро хуситов Али аль-Кухум.

«Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море.<…> Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам», - написал аль-Кухум.

Ранее арабские СМИ сообщили, что США и Великобритания нанесли авиаудар по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглась столица Сана и прибрежный город-порт Ходейда.

Пентагон подтвердил нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. США поразили по меньшей мере 10 военных объектов противника.

США Великобритания Военные Корабли
12 января 2024, 04:10
Байден заявил, что четыре страны поддержали удары США и Британии по Йемену
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Удар США и Великобритании по позиции йеменских хуситов поддержали Австралия, Канада, Нидерланды и Бахрейн, заявил президент Штатов Джо Байден. Его сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что удар стал прямым ответом на действия хуситов в Красном море: по его словам, жертвами ситуации стали представители 50 стран. Американский лидер предупредил, что Штаты готовы на дальнейшие действия, если йеменское движение не прекратит свою кампанию по захвату судов.

Схожее заявление распространил премьер Британии Риши Сунак, подтвердивший участие в операции ВВС страны. По его словам, удары по Йемену стали проявлением самообороны.

Как сообщил телеканал CNN , США и Британия при поддержке союзников атаковали радиолокационные системы, склады с ракетами и площадки для запуска БПЛА и снарядов. Для ударов Штаты использовали атомную подводную лодку, находившуюся в акватории Красного моря с ноября.

Ранее Пентагон подтвердил нанесение ударов по меньшей мере по 10 объектам йеменских хуситов. Взрывы прозвучали в столице государства Сане и портовом городе Ходейда, под огонь попал международный аэропорт.

США Великобритания Ракеты Джо Байден
12 января 2024, 03:16
Пентагон подтвердил удары по йеменским хуситам
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Пентагон подтвердил нанесение ударов по позициям йеменских хуситов, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя оборонного ведомства. США поразили по меньшей мере 10 вражеских объектов.

Представитель Пентагона назвал целью ударов снижение военного потенциала хуситов, которые продолжают кампанию по захвату судов в Красном море.

Телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Штаты и Британия атакуют территорию Йемена с применением крылатых ракет «Томагавк». По информации Reuters , страны используют корабли, подлодки и беспилотники.

Первые взрывы прозвучали в столице Йемена Сане и портовом городе Ходейда. Как сообщил источник РИА «Новости» , удары пришлись по военно-воздушной базе в районе международного аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры Британии и США Риши Сунак и Джо Байден договорились о совместном ударе по позициям хуситской группировки «Ансар Аллах». Причиной стали многочисленные захваты хуситами кораблей в Красном море в ответ на израильско-палестинский конфликт.

США Пентагон Взрывы

Новости по теме