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[Говоря о том, какая страна следующей откажется помогать Украине], я бы в первую очередь вспомнил о Венгрии. Она с самого начала не хотела связываться с Украиной, понимая, что это как в хорошей сказке «Лисичка со скалочкой». Украина в данном случае лисичка, которая приходит, допустим, в Польшу и говорит: «У меня пропала скалочка, что делать? Дайте мне вместо нее курочку… потом гусочку… потом девочку…» И в итоге - все вооружения, которые им необходимы.

Только США и Британия хотят продолжения «банкета» Мне кажется, всем государствам, окружающим Украину со стороны ЕС, стало очевидно: нельзя продолжать такие отношения. В этом формате очень интересно, каким образом будут продолжать поставлять новые вооружения на Украину Великобритания и США, которые хотят продолжения конфликта. Ведь все окружающие соседи уже не хотят. Может, они попытаются использовать Азию или, допустим, [будут отправлять вооружение] через Казахстан, который «поет на две дудки».

Так или иначе мы стоим на пороге того, что мир становится другим. Славянские европейские государства, которые граничили с нами в рамках организаций Варшавского договора, потом вступили в НАТО, сейчас меняют свое мнение, и оно может не понравиться США и Британии.

Турция будет до последнего взымать свою выгоду. А у сербов есть определенный оптимизм по отношению к России, и это взаимно. Я надеюсь, это никуда не исчезнет.

Далее - прямая речь.