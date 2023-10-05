Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против Азербайджана

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«Осудив насильственный захват Азербайджаном Нагорного Карабаха, депутаты Европарламента призывают ввести санкции против виновных и призывают ЕС пересмотреть свои отношения с Баку», - заявили в Европарламенте.

Прошедшую 19 и 20 сентября в Нагорном Карабахе операцию осудили, назвали нарушением международного права и предыдущих договоренностей. В Европарламенте сравнили произошедшее с этнической чисткой и заявили, что армянскому населению региона угрожали.

Евросоюз призвали ввести целевые санкции против правительственных чиновников в Азербайджане, ответственных за нарушения режима прекращения огня и прав человека. Странам посоветовали приостановить любые переговоры с азербайджанским руководством о партнерстве, сократить зависимость от импорта нефти и газа, а если ситуация не изменится, подумать над отменой упрощенного визового режима.

За резолюцию проголосовал 491 депутат, против - девять. Еще 36 человек воздержались.

При проведении силовой операции в Нагорном Карабахе погибли почти 200 военнослужащих Азербайджана. В Армению уехали более 100 тысяч местных жителей.