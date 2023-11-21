21 ноября 2023, 21:48

Европарламент «признал» Крым российским

РИА «Новости»
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Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России», - указали в материале.

Пользователи Сети также заметили, что полуостров отметили как российскую территорию. После этого публикацию поспешили удалить, а Европарламент выложил пост с извинениями.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности», - отметили в сообщении.

В Евпропарламенте также пообещали опубликовать «исправленную» версию.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что конфликт на Украине стал похожим на завершение войны на Корейском полуострове, власти страны должны согласиться на утрату территорий. Это станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины, добавил Ставридис.

Крым Россия Европарламент
21 ноября 2023, 21:30
Болезнь кончается смертью или выздоровлением. Украину ждет тяжелое протрезвление
Global Look Press
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Политический строй на Украине рано или поздно изменится, и украинцам придется столкнуться с последствиями нынешних событий. О незавидном будущем страны порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Феномен для изучения психиатрами Возможно, когда-нибудь политическое украинство будут рассматривать как некое заразное психическое заболевание. По крайней мере, этот феномен точно достоин пристального изучения психиатрами и психологами.

Уникальный случай, когда огромное количество людей, целая часть народа, по сути, занимается настоящим членовредительством, и это называют «построением политической нации».

Жовто-блакитный цвет крови Часть русского народа превращена в кровавую язву под жовто-блакитным соусом. Псевдолюбовь к национальным цветам - вообще отдельный разговор.

Однозначно все это было продумано какими-то демиургами и навязывалось народу совершенно сознательно. В эти цвета красилось абсолютно все, что можно было покрасить, - деревья, мосты, перила, дороги, балконы. Эти цвета навязывались народу, проникая в мозг, помогая его форматировать.

И большинство не догадывалось, что на самом деле это цвет крови. Крови настоящей, которая с 2014 года льется реками.

Возможно, кто-то уже начал отходить от морока и с ужасом смотрит на то, что натворил его народ за 33 года. Но общее протрезвление еще впереди. И оно будет очень тяжелым и болезненным.

Начало конца После 2014 года все перешло в стадию истерики, когда все целенаправленно делалось для того, чтобы стало только хуже, чтобы лилась кровь, чтобы люди нищали и бедствовали. Но, странное дело, очень многим это нравилось.

Все искусственное обязательно канет в Лету. Канет болезненно, ломая привычный мирок со всеми своими псевдоисториями и вычищенной памятью.

По-другому невозможно, потому что это противоестественно, а болезнь всегда кончается либо смертью, либо выздоровлением. И выздоровление порой бывает таким, что, кажется, проще было бы умереть.

Далее - его прямая речь.

Начало конца После 2014 года все перешло в стадию истерики, когда все целенаправленно делалось для того, чтобы стало только хуже, чтобы лилась кровь, чтобы люди нищали и бедствовали. Но странное дело - очень многим это нравилось. Год 2022 стал началом конца этой стадии, за которой обязательно последует депрессия, как всегда оно и бывает. В такой же депрессии оказались немцы в мае 1945 года. В непонимании, во что теперь верить и как жить.

Все искусственное обязательно канет в Лету. Канет болезненно, ломая привычный мирок со всеми своими псевдоисториями и наглухо вычищенной памятью. По-другому невозможно, потому что это противоестественно, а болезнь всегда кончается либо смертью, либо выздоровлением. И выздоровление порой бывает таким, что кажется, проще было бы умереть.

Часть русского народа превращена в кровавую язву под жовто-блакитным соусом. Псевдолюбовь к национальным цветам - вообще отдельный разговор. Однозначно, все это было продумано каким-то демиургами и навязывалось народу совершенно сознательно. В эти цвета красилось абсолютно все, что можно было покрасить - деревья, мосты, перила, дороги, балконы. Эти цвета навязывались народу, проникая в мозг, помогая его форматировать. И большинство не догадывалось, что на самом деле это цвет крови. Крови настоящей, которая с 2014 года льется реками.

Возможно, кто-то уже начал отходить от морока и с ужасом смотрит на то, что натворил его народ за 33 года. Но общее протрезвление еще впереди. И оно будет очень тяжелым и болезненным.

Киев Украина Майдан
21 ноября 2023, 21:29
США заявили о скором решении вопроса с заложниками ХАМАС
РИА «Новости»
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Заинтересованные стороны практически смогли достигнуть договоренности об освобождении заложников ХАМАС, некоторые из них в ближайшее время будут дома. Об этом заявил президент США Джо Байден, его процитировало РИА «Новости».

«Мы в течение нескольких недель активно работали над этим. Сейчас мы очень близки, очень близки. Мы можем вернуть кого-то домой из этих заложников очень скоро», - сказал американский лидер.

Лидеры стран БРИКС сегодня выпустили коммюнике после внеочередного онлайн-саммита объединения по Ближнему Востоку. В документе организация предложила немедленно освободить заложников без всяких условий и провести независимое расследование по международным стандартам.

Телеканал Al-Arabiya накануне сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников , которых удерживают в Газе. Палестинские радикалы заявили о готовности отпустить 50 женщин и детей.

США Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
21 ноября 2023, 21:16
НАТО высказался об угрозе со стороны России
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс не видит военной угрозы странам блока со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова привел ТАСС.

«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», - сказал он.

По словам генсека, сейчас НАТО продолжает сохранять бдительность. Также альянс усилил военное присутствие в Восточной Европе, добавил Столтенберг Накануне стало известно, что НАТО начал пересматривать свое военное присутствие в регионах Западных Балкан, включая Косово, Боснию и Герцеговину. При этом в альянсе отметили, что сделают «все необходимое для реализации мандата ООН в Косове».

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на бессмысленность разворачивания американских баз в Восточной Европе. Он отметил, что армия США стала намного слабее, на этом фоне она не сможет поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.

Россия НАТО
21 ноября 2023, 21:15
Путин рассказал о будущих шагах России по урегулированию конфликта Израиля и Палестины
РИА «Новости»
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Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена инициировать контакты по урегулированию конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного саммита организации. Мероприятие состоялось в формате видеосвязи.

Путин подчеркнул, что Россия занимает неизменную позицию, которая носит последовательный и неконъюнктурный характер.

«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки», - сказал президент, указав на важность прекращения огня и поиск политического урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ключевую роль в этом, по его словам, могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона. По оценке президента России, по большому счету, самой актуальной задачей остается достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия.

«Важно <…> не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», - подчеркнул он.

На фоне этого, как указал Путин, крайне полезным было бы продолжение обсуждения темы палестино-израильского противостояния в рамках БРИКС.

«Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в Объединении будем инициировать возможные контакты <…> по данной проблематике», - заключил президент России.

Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины БРИКС

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