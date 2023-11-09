Европарламент осудил конфискацию личных вещей россиян
Европейский парламент призвал государства ЕС не конфисковывать автомобили и личные вещи россиян. На это указали в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.
По мнению Европарламента, такой подход дискредитирует инструмент и саму цель санкций.
«Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть интерпретацию санкционных ограничений, которые ведут к конфискации и изъятию транспортных средств и предметов личного пользования», - подчеркнули в коммюнике.
Кроме того, Европарламент выразил обеспокоенность способностью России обходить санкции при участии третьих стран.
«Важные произведенные на Западе технологические компоненты до сих пор попадают в Россию через Китай, Казахстан, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Кыргызстан», - указали в резолюции.
Ранее Евросоюз запретил для россиян ввоз личных вещей на свою территорию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что понять это решение с точки зрения здравого смысла невозможно.