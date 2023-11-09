Европарламент осудил конфискацию личных вещей россиян

МИД России назвал голословными обвинения ЕС в причастности к убийству гражданина Грузии

Евросоюз руководствовался политизированными и ложными оценками, когда выдвигал обвинения в адрес России после убийства гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона удивилась позиций ЕС после заявлений службы госбезопасности Грузии о смерти своего гражданина.

«Проигнорированы очевидные факты и развернутые разъяснения осетинской стороны, которые были даны. <…> В Брюсселе безапелляционно пытаются переложить ответственность за случившееся на Россию», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, все обвинения со тороны Евросоюза являются политизированными и однобокими оценками. Сложившая ситуации говорит лишь о предвзятости и ангажированности ЕС.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что гражданина страны застрелили представители Южной Осетии во время попытки его задержания около села Кирбали. Позже правоохранители задержали одного человека.

До этого Мария Захарова уличила украинское руководство в попытке разжечь конфликты на территориях Кавказа и Приднестровья. Правительство республики хотело открыть второй фронт против России на территориях Абхазии и Южной Осетии.