09 ноября 2023, 14:28

Европарламент осудил конфискацию личных вещей россиян

РИА «Новости»
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Европейский парламент призвал государства ЕС не конфисковывать автомобили и личные вещи россиян. На это указали в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

По мнению Европарламента, такой подход дискредитирует инструмент и саму цель санкций.

«Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть интерпретацию санкционных ограничений, которые ведут к конфискации и изъятию транспортных средств и предметов личного пользования», - подчеркнули в коммюнике.

Кроме того, Европарламент выразил обеспокоенность способностью России обходить санкции при участии третьих стран.

«Важные произведенные на Западе технологические компоненты до сих пор попадают в Россию через Китай, Казахстан, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Кыргызстан», - указали в резолюции.

Ранее Евросоюз запретил для россиян ввоз личных вещей на свою территорию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что понять это решение с точки зрения здравого смысла невозможно.

Санкции Россия Евросоюз
09 ноября 2023, 15:58
МИД России назвал голословными обвинения ЕС в причастности к убийству гражданина Грузии
РИА «Новости»
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Евросоюз руководствовался политизированными и ложными оценками, когда выдвигал обвинения в адрес России после убийства гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона удивилась позиций ЕС после заявлений службы госбезопасности Грузии о смерти своего гражданина.

«Проигнорированы очевидные факты и развернутые разъяснения осетинской стороны, которые были даны. <…> В Брюсселе безапелляционно пытаются переложить ответственность за случившееся на Россию», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, все обвинения со тороны Евросоюза являются политизированными и однобокими оценками. Сложившая ситуации говорит лишь о предвзятости и ангажированности ЕС.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что гражданина страны застрелили представители Южной Осетии во время попытки его задержания около села Кирбали. Позже правоохранители задержали одного человека.

До этого Мария Захарова уличила украинское руководство в попытке разжечь конфликты на территориях Кавказа и Приднестровья. Правительство республики хотело открыть второй фронт против России на территориях Абхазии и Южной Осетии.

Грузия Мария Захарова Россия МИД РФ Южная Осетия
09 ноября 2023, 15:21
Выборы на Украине назвали в Кремле внутренним делом страны
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Вопрос о проведении президентских выборов на Украине является внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел Life.

Официальный представитель Кремля отметил, что в России следят за темой выборов президента в соседней стране.

«Они не приняли еще решение, оценивают за и против, как я понимаю. Но в данном случае нас это не касается, это внутреннее дело Украины», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что для России важно, чтобы киевский режим как можно быстрее понял абсурдность мысли о победе на поле боя.

В соответствии с Конституцией Украины ближайшие выборы должны пройти весной 2024 года. Однако во время объявленного военного положения их проводить нельзя. Действующий президент страны Владимир Зеленский заявлял, что сейчас не самое подходящее время для проведения выборов.

Замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик отмечал, что даже после истечения президентского срока Зеленский продолжит выполнять свои обязанности на посту главы государства.

Владимир Зеленский Украина
09 ноября 2023, 14:58
Жительница Канады родила рекордно крупного ребенка
Unsplash
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Бритни Эйрс из Канады родила рекордно большого ребенка. Ее сын весил 6,7 килограмма. Врачи сделали женщине кесарево сечение, сообщил телеканал Fox News.

Мальчик Сонни стал пятым и самым увесистым ребенком семьи. Кесарево сечение провели 23 октября в Кембриджской мемориальной больнице. Вес младенца превышал 14,8 фунта (более 6,7 килограмма), а рост - 55 сантиметров.

«Мы знали, что этот ребенок тоже будет большим, но не ожидали, что настолько. <…> Я никогда раньше не принимал роды такого крупного ребенка», - сказал акушер-гинеколог Эйса Ахимбисибве.

Семья узнала, что родится крупный ребенок, на УЗИ незадолго до операции. Уже тогда плод весил более шести килограммов. Предыдущие четыре ребенка пары тоже рождались крупными. Например, два последних весили 13 и 14 фунтов (5,8 и 6,3 килограмма). Когда изменили вес Сонни, врачи в родзале зааплодировали.

Сотрудники нашли в реестре больницы только пять новорожденных тяжелее шести килограммов, появившихся на свет с 2010 года. Сонни Эйрс стал самым увесистым и побил рекорд больницы.

Летом 2023 года жительница Пушкина родила ребенка массой больше пяти килограммов. Его рост составил 60 сантиметров.

Дети Беременность Канада Семья
09 ноября 2023, 14:37
СМИ узнали о наличии у «Хезболлы» дальнобойных противокорабельных ракет
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Заявивший о наличие оружия для ударов по вошедшим в Средиземное море авианосцам США лидер ливанской группировки «Хезболла» Сайед Хасан Насралла имел в виду российские противокорабельные ракеты «Яхонт». Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По словам собеседников, это оружие «Хезболла» получила более 10 лет назад, когда ракеты разместили в Сирии.

Источники уточнили, что шиитская группировка также имеет собственные запасы вооружений, способных поражать крупные корабли. Они напомнили, что ливанское объединение в 2006 году уничтожило израильской военный корабль в Средиземном море.

О том, что «Хезболла» обладает очень мощным арсеналом, признали и бывшие американские чиновники. Они подчеркнули, что вошедшие в регион авианосцы получили противоракетную защиту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос агентства о покупке «Хезболлой» российских ракет заявил, что подтверждения этим сообщениям нет.

«Прежде всего, это новость без какого-либо подтверждения вообще. Мы не знаем, правда это или нет», - подчеркнул он.

«Яхонт» - это экспортный вариант сверхзвуковых противокорабельных и самонаводящихся ракет «Оникс». Ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 километров. О том, что их использовали в Сирии в 2016 году сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

США направили военные корабли в Средиземное море после атаки бойцов ХАМАС районов Израиля. Лидер «Хезболлы» предупредил американцев, что боевые действия не распространятся на весь Ближний Восток, если прекратятся бомбардировки сектора Газа. При этом ливанская группировка регулярно ведет перестрелки на границе с Израилем.

Ракеты Корабли Россия Оружие Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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