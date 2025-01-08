Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией

В ЕП в последнее время приняли пять резолюций, в которых критиковались власти Грузии. В последнем документе от грузинской стороны потребовали ввести против России двусторонние санкции. В «Грузинской мечте» посчитали, что этот шаг может негативно отразиться на экономике страны.

«С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребует начать войну с Россией», - рассказал представитель политического объединения.

Ранее Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений РАН подготовил доклад об отношениях России и Грузии. Авторы документа предположили, что грузинское руководство не будет налаживать дипломатические связи с соседней страной в 2025 году, сообщил Ura.ru.