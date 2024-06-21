Европа закроет небо для частных самолетов россиян

В ЕС решили еще больше усложнить путешествия россиян в Европу. По данным портала EUobserver , 14-й пакет санкций будет включать запрет на любые частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.

Под запрет могут попасть любые авиаперелеты, для которых российские юридические или физические лица определяют место взлета и посадки. В частности, речь идет о чартерных рейсах, заказанных российскими компаниями.

Накануне глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 14-й пакет антироссийских санкций направят против военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов России. Также политик пообещал, что ряд российских физических лиц и организаций подпадут под индивидуальные ограничения.

Планируется, что новые рестрикции утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. После этого они вступят в силу.