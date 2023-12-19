Европа захотела арестовать самолеты российских авиакомпаний

Российские компании могут лишиться минимум 37 зарубежных самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Их могут арестовать в иностранных аэропортах в конце декабря из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.

Лайнеры приобретала дочерняя компания ГТЛК -GTLK Europe. Но из-за антироссийских санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. А ликвидаторы будут продавать имущество.

В декабре ГТЛК подала на них иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в этом регионе предприятие зарегистрировали. Суд встал на сторону компании.

Затем разборки продолжили в Высоком суде Ирландии. Там ликвидаторы призывают признать недействительными договоры ипотеки ГТЛК и настаивают на отсутствии права собственности лизинговой компании на эти самолеты.

По данным источника издания в Минтрансе, суд вынесет решение по делу 20 декабря. Если все претензии ликвидаторов удовлетворят, то российские авиакомпании не смогут эксплуатировать самолеты. Лайнеры не только будут задерживаться в иностранных воздушных гаванях, их могут признать угнанными.

Утром 19 декабря стало известно, что Норвегия открыла воздушное пространство для российского самолета, на борту которого человеку стало плохо. Однако посадить лайнер пилотам не разрешили. Поэтому экипаж принял решение разворачиваться обратно в аэропорт вылета в Москве.