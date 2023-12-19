19 декабря 2023, 10:40

Европа захотела арестовать самолеты российских авиакомпаний

РИА «Новости»
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Минимум 37 самолетов российских авиакомпаний хотят арестовать в Европе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько источников.

Российские компании могут лишиться минимум 37 зарубежных самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Их могут арестовать в иностранных аэропортах в конце декабря из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.

Лайнеры приобретала дочерняя компания ГТЛК -GTLK Europe. Но из-за антироссийских санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. А ликвидаторы будут продавать имущество.

В декабре ГТЛК подала на них иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в этом регионе предприятие зарегистрировали. Суд встал на сторону компании.

Затем разборки продолжили в Высоком суде Ирландии. Там ликвидаторы призывают признать недействительными договоры ипотеки ГТЛК и настаивают на отсутствии права собственности лизинговой компании на эти самолеты.

По данным источника издания в Минтрансе, суд вынесет решение по делу 20 декабря. Если все претензии ликвидаторов удовлетворят, то российские авиакомпании не смогут эксплуатировать самолеты. Лайнеры не только будут задерживаться в иностранных воздушных гаванях, их могут признать угнанными.

Утром 19 декабря стало известно, что Норвегия открыла воздушное пространство для российского самолета, на борту которого человеку стало плохо. Однако посадить лайнер пилотам не разрешили. Поэтому экипаж принял решение разворачиваться обратно в аэропорт вылета в Москве.

Суд Европа Санкции Самолеты Авиакомпании
19 декабря 2023, 11:09
Премьер Ирландии пожаловался на живущего в его доме украинского беженца
Global Look Press
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Глава правительства Ирландии Лео Вардакар в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканскими чиновниками, рассказал о колоссальном миграционном кризисе, который спровоцировала Украина. Премьеру даже пришлось приютить в собственном доме одного украинского беженца.

«В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на девять месяцев поселил в доме беженца из Украины», - пожаловался Вардакар.

Несмотря на оказываемую Украине гуманитарную поддержку, Ирландия не собирается становиться гарантом ее безопасности, подчеркнул премьер. Кроме того, Вардакар не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в обозримом будущем.

Он указал, что для потенциального членства в блоке государство должно соответствовать ряду важных критериев, в том числе с точки зрения демократии, системы правосудия, права и экономики. Вардакар напомнил, что самой Ирландии понадобилось не менее 15 лет, чтобы привести свою страну в соответствие требованиям ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз далек от принятия Украины в свои ряды.

Глава правительства Ирландии Лео Вардакар в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом , которые представились африканскими чиновниками, рассказал о колоссальном миграционном кризисе, который спровоцировала Украина. Премьеру даже пришлось приютить в собственном доме одного украинского беженца.

Украина Ирландия
19 декабря 2023, 10:11
Национальные интересы не позволили Орбану участвовать в голосовании по Украине
Global Look Press
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Венгерский премьер Виктор Орбан не участвовал в голосовании по украинскому вопросу исходя из интересов страны. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил политический эксперт Венгрии Георг Шпетле.

Он сравнил политику с игрой шахматы. В ней Орбан является одним из лучших спортсменов. По мнению Шпетле, премьер-министр учитывает национальные интересы, оценивает будущее и может заранее просчитать политические и экономические последствия решений.

«Очевидно, он говорил с остальными членами венгерского правительства, и они сочли это решение наилучшим», - подчеркнул эксперт.

Шпетле заверил, что Орбан всегда принимает хорошие решения. А голосование на саммите Евросоюза он назвал лицемерным, так как Германия и Франция прекрасно осознают, что «нельзя финансировать Украину до бесконечности», добавил эксперт.

Орбан предупреждал, что страна прервет переговоры ЕС с Украиной , если они будут угрожать интересам Венгрии. По его словам, государство не намерено расплачиваться за финансовые и экономические последствия в случае принятия республики в Евросоюз.

Венгрия Евросоюз Украина
19 декабря 2023, 09:20
Казахстан содрогнулся от землетрясения в Китае
Global Look Press
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Жители города Алма-Ата в Казахстане утром во вторник ощутили подземные толчки мощностью в два балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства по ЧС республики.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находится на территории Китая.

«Утром 19 декабря сети сейсмических станций зарегистрировали землетрясение в Алма-Ате, очаг которого залегал на территории Китая в 347 километрах южнее города», - заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что эпицентр катаклизма находился на глубине до десяти километров.

В ночь на вторник на северо-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки выявили в провинции Ганьсу, магнитуда колебаний земной породы составила 6,2.

Согласно последней информации, жертвами стали как минимум 111 человек. Спасатели приступили к эвакуации местного населения, разбор завалов все еще продолжается.

Казахстан Землетрясения Китай
19 декабря 2023, 09:05
Китай заявил о готовности инвестировать с «Роснефтью»
РИА «Новости»
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Китайские компании готовы инвестировать в проекты с «Роснефтью» и другие отечественные компании. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил об этом РИА «Новости».

«Китайские компании готовы вместе с „Роснефтью“ и другими компаниями искать новые инвестиционные возможности», - сказал он.

Чжан Ханьхуэй заявил об открытости КНР к сотрудничеству с другими странами. Он сказал, что власти приветствуют зарубежные инвестиции в китайскую экономику, в том числе от российских энергетических компаний.

Сотрудничество обсудят на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая откроется в Пекине 19 декабря. С начала года страны нарастили товарооборот более чем на четверть до 218,17 миллиарда долларов и поставили новый рекорд по объему торговли. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские экспортеры переориентировали в Азию 60% поставок.

Инвестиции Нефть Китай Роснефть

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