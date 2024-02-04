Европа задумалась о будущем НАТО после переизбрания Трампа

«Многие в НАТО сильно опасаются прогресса России на украинским фронте. Теперь эти страхи смешались с разговорами о будущем НАТО, если Трамп станет президентом США», - отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, начал расти пессимизм относительно полного прекращения финансирования Украины со стороны США.

Трамп выразил уверенность, что в случае необходимости НАТО не окажет никакой помощи США. Также он заявил, что сейчас страна погибает из-за открытой раны на границе с Мексикой, эта ситуация способна перерасти в катастрофу.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, что Трамп хочет вывести США из Североатлантического альянса, так как страна превратилась в донора для всех остальных участников военного блока.