17 марта 2024, 13:03

Европа задолжала почти 60 миллиардов евро на оборону НАТО

РИА «Новости»
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Странам — членам НАТО из Европы необходимо еще 56 миллиардов евро в год для достижения целевого показателя расходов военного блока в 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times.

По уставу альянса, входящие в него страны должны выделять по 2% ВВП на оборону, однако это требование выполняют далеко не все.

«Европейским членам НАТО еще необходимы порядка 56 миллиардов евро в год, чтобы выполнить цели альянса по обороне», - отметили авторы статьи.

Журналисты объяснили, что многие государства ЕС с самыми низкими военными расходами также имеют один из самых высоких уровней бюджетного дефицита и долга в Европе. Среди них Бельгия, Испания и Италия.

Страной с самым большим дефицитом оказалась Германия, которая потратила в прошлом году на 14 миллиардов меньше на оборону, чем это предусматривали целевые показатели.

Ранее стало известно о планах НАТО построить военно-морскую базу в Крыму.

Странам - членам НАТО из Европы необходимо еще 56 миллиардов евро в год для достижения целевого показателя расходов военного блока в 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times.

Европа НАТО
17 марта 2024, 11:11
Коридор «Север — Юг» назвали недосягаемым для санкций Запада
РИА «Новости»
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Транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом сообщила газета The New York Times.

Транспортный коридор «Север - Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом сообщила газета The New York Times.

По мнению авторов материала, главной опорой для российской экономики на протяжении столетий была торговля с Европой. После введения западных санкций страна решила расширять сотрудничество с Китаем , Индией и государствами Персидского залива.

Ключевым тут становится «южный маршрут», указала NYT. Частью его станет железная дорога протяженностью 160 километров, которая свяжет иранские города Астару и Решт, а также север Ирана и Азербайджан с российской сетью.

Это обеспечит легкий доступ к торговой столице Индии - Мумбаи, пояснили журналисты. Кроме того, такой путь имеет большое значение для роста экспорта товаров из РФ, также он будет служить дополнением для уже существующих торговых путей из России в КНР.

«Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяженностью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций», - написала NYT.

Индия Санкции Россия Запад
17 марта 2024, 08:39
В парламенте Южной Осетии заявили об обсуждении вступления страны в состав России
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Власти Южной Осетии обсуждают вероятное вступление республики в состав России. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель местного парламента Алан Алборов.

«В тесной координации с Российской Федерацией мы обсуждаем эти вопросы с учетом наших договоров и двусторонних отношений», - сказал он.

Алборов подчеркнул, что Россия и Южная Осетия проводят скоординированную работу во внешней политике.

«Мы присоединимся, когда придем к этой мысли совместно с Российской Федерацией», - добавил спикер парламента.

Ранее глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев заявил, что республика намерена расширять и активизировать сотрудничество с российскими регионами. По его словам, упор сделан именно на расширение взаимоотношений в рамках программы социально-экономического развития России по 2025 год.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев обещал, что республика продолжит отстаивать интересы России.

Россия Южная Осетия
17 марта 2024, 07:47
Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканец Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что тот пожелает. Об этом он сказал журналистам пресс-пула Белого дома.

Однако Байден подчеркнул, что есть те политики, которые не поддерживают Трампа в его преклонении.

«Сегодня к нам присоединились премьер-министр Эстонии и посол Украины в США. Мы не преклонимся», - пообещал американский лидер.

Он также указал на проблемы Трампа со здоровьем. По мнению Байдена, «один из кандидатов слишком стар» и у него неустойчивая психика.

Оппонент Байдена на предстоящих президентских выборах заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае переизбрания нынешнего главы государства. Трамп считает, что из-за Байдена есть риск развязывания третьей мировой войны.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
17 марта 2024, 03:53
Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль дело о похищении россиянки
Freepik
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Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль ситуацию с похищением россиянки, взаимодействуя с местными правоохранителями. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский.

Дипломат отметил, что они также находятся на связи с мужем похищенной россиянки.

«Держим ситуацию на особом контроле, выясняем все обстоятельства произошедшего и прилагаем усилия для ее скорейшего освобождения», - заявил Земский.

Бандиты из местного картеля, похитившие россиянку, уже потребовали выкуп. Ее супруг перевел им деньги , но до сих пор не знает, где находится женщина.

Россиянка пропала во время поездки на автомобиле в Рейносу в четверг, 14 марта. Семью мексиканцев, с которой она отправилась, отпустили, а машину и иностранку забрали.

В феврале в России произошло несколько похищений. В Новосибирске мужчина затащил девушку в машину прямо на улице и увез в неизвестном направлении, никто не пытался его остановить. В Красноярском крае двое мужчин представились сотрудниками полиции и затащили жительницу Сосновоборска в автомобиль ради денег.

Мексика Преступления Россия МИД РФ

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