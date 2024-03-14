Европа вспомнила о румынском золоте

«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», - подчеркнули в документе.

Депутаты пришли к выводу, что Россия якобы не вернула балканскому государству государственные золотые резервы, переданные ей на хранение в 1916–1917 годах. Они также указали, что Румыния не получили назад культурные, религиозные и архивные ценности. В ЕП отметили, что действия российской стороны нарушают международное право.

Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС депутаты призвали добавить возвращение национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией. Сделают это сразу же после того, как появится возможность возобновить политический диалог.

Вопрос о скифском золоте, которое суд Амстердама решил передать Украине, хотят поднять в ЕСПЧ. Иски в организацию направили четыре крымских музея, в том числе Центральный музей Тавриды.