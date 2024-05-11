11 мая 2024, 16:45

Европа «в домике». Как долго западные элиты будут прятать голову в песок?

Global Look Press
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Правые консервативные партии начали набирать серьезную силу в странах Европы и стали серьезной угрозой для западных элит. Их пытаются маргинализировать, но сделать это не удастся, отметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Народы европейских стран злы, разгневаны, эти страны сотрясают протесты, но власти продолжают твердить о величии и незыблемости демократии и каком-то светлом будущем.

Только вот метеорит, который летит на Евросоюз , не угрожает этим странам гибелью. Скорее он угрожает элитам ЕС и правительствам, которые оказались полностью подчинены Брюсселю, а через него - и Вашингтону.

Этот метеорит - правые консервативные партии, которые все больше набирают силу в странах Европы.

Помните выборы в Нидерландах, когда правой партии Герта Вилдерса все опросы давали третье место, а по итогу она оказалась первой? И тут дело даже не в том, что социологи немного привирали.

Граждане Нидерландов просто не признавались, что будут голосовать за партию Вилдерса, потому что средства массовой информации ее всячески маргинализировали. Но итог оказался совершенно не таким, какого ожидали.

И примерно такая же ситуация в других странах старой Европы. «Не смотрите наверх!» - кричат Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Жозеп Боррель.

Они сейчас похожи на страусов, которые спрятали головы в песок. И даже если они останутся у власти, у них больше не будет прежней легкой и беззаботной жизни. Метеорит, который к ним летит, если и не убьет их, то точно покалечит.

Далее - его прямая речь.

Но они точно составят огромную оппозиционную фракцию, которая сможет достаточно сильно влиять на работу Европарламента. А затем придет время и выборов в самих странах.

Помните замечательный американский фильм «Не смотрите наверх»? Когда к Земле летит огромный метеорит, но власти США действуют так, будто бы ничего не происходит.

И даже когда метеорит становится виден невооруженным глазом, просто призывают граждан не смотреть на приближающуюся гибель, игнорировать ее и жить как ни в чем не бывало.

Европа Евросоюз Европарламент
11 мая 2024, 20:34
Пожилые экоактивистки атаковали витрину с хартией вольностей в Британии
Freepik
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Задержанием закончилась протестная акция в Британской библиотеке двух пожилых экоактивисток. Пенсионерки пытались разбить витрину с хартией вольностей. Когда им это не удалось, женщины приклеили себя к стенду и подняли плакаты с требованием остановить добычу нефти. Об этом со ссылкой на заявление полиции Лондона сообщила газета The Guardian.

В пресс-службе ведомства заявили, что атаку на документ XIII века совершили 82-летняя Сью Парфитт из Бритстоля и ее соратница, 85-летняя Джудит Брюс из Суонси. С собой бабушки принесли стамеску и молоток, которыми пытались разбить стекло стенда.

В пресс-службе Британской библиотеки уточнили, что акцию прервала служба безопасности. Ее сотрудники задержали престарелых дебоширок и передали их полиции. В учреждении подчеркнули, что исторический документ не пострадал, а витрина получила незначительные повреждения.

Надолго в отделе полиции экоактивистки не задержались. Сторонники пенсионерок внесли за них залог. Но теперь участницам акции предстоит судебное заседание, которое пройдет 20 июня.

В начале марта выступающие против вырубки леса для расширения завода Tesla под Берлином экоактивисты сожгли подстанцию, которая питала предприятие. В результате без света остался пригород Эркнер и два района немецкой столицы. В лесу участники акции живут с февраля и, по словам местных жителей, навредили природе брошенным мусором больше, чем завод.

Великобритания Протесты Общественные акции Экология
11 мая 2024, 19:39
В Турции раскритиковали поступок посла Израиля на трибуне ООН
Global Look Press
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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, измельчивший Устав ООН в шредере на выступлении в Генассамблее, не признал международное право. Об этом написал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в соцсети X.

Челик назвал отрадным то, вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрят снова. Также он напомнил, что резолюцию, расширяющую права страны в организации, приняли подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.

«Но тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине, продемонстрировал, что в Израиле не признают международное право», - написал политик.

В минувшую пятницу постпред Израиля измельчил с помощью шредера Устав ООН. Кроме того, Эрдан раскритиковал проект резолюции с рекомендацией к Совбезу ООН «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины во всемирную организацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации, а также направила Совбезу рекомендации положительно рассмотреть вопрос о членстве страны.

Турция Израиль ООН Палестина
11 мая 2024, 18:40
Работник ресторана в США мочился на продукты
Unsplash
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В Канзас-Сити задержали 21-летнего сотрудника ресторана Джейса Хэнсона, который мочился в маринованные огурцы, засовывал в штаны листья салата и снимал все это на видео, а затем публиковал в интернете. Об этом сообщила газета The New York Post.

Молодой человек меньше месяца проработал в Hereford House. За это время он не менее 20 раз испортил продукты. На допросе Хэнсон заявил полицейским, что к хулиганству его подстрекали мужчины с сайта знакомств. Он добавил, что «просто делал глупости».

Одной из жертв хулигана стал местный житель Джон Дюрретт. Вместе с матерью он ужинал в Hereford House. Через несколько часов у мужчины началось расстройство желудка.

В общей сложности порядка 140 человек обедали в стейк-хаусе за то время, пока Хэнсон там работал.

Американцу грозит лишение свободы в течение 13 месяцев и штраф в размере 100 тысяч долларов.

Ранее в Узбекистане более 50 человек отравились на свадьбе. Пострадавших госпитализировали с тошнотой и рвотой.

США Мужчины Полиция Продукты Рестораны
11 мая 2024, 17:44
Пожар произошел на территории АЭС во Франции
Global Look Press
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Вечером 10 мая в административном здании на территории действующей АЭС «Сент-Альбан» в департаменте Изер во Франции начался пожар. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала, возгорание произошло в одном из офисов. На вызов выехали 30 пожарных. Около 01:00 огонь ликвидировали. Жандармы устанавливают причины пожара.

Угрозы для работы атомного объекта нет. Информацию о пострадавших телеканал не привел.

В конце апреля пожар вспыхнул в машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» в Японии. После ЧП оператор объекта Chugoku Electric решил перенести запуск энергоблока с августа на декабрь 2024 года.

В феврале из-за возгорания на АЭС «Шинон» во Франции остановили работу двух реакторов.

Пожары Франция АЭС

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