Европа «в домике». Как долго западные элиты будут прятать голову в песок?

Народы европейских стран злы, разгневаны, эти страны сотрясают протесты, но власти продолжают твердить о величии и незыблемости демократии и каком-то светлом будущем.

Только вот метеорит, который летит на Евросоюз , не угрожает этим странам гибелью. Скорее он угрожает элитам ЕС и правительствам, которые оказались полностью подчинены Брюсселю, а через него - и Вашингтону.

Этот метеорит - правые консервативные партии, которые все больше набирают силу в странах Европы.

Помните выборы в Нидерландах, когда правой партии Герта Вилдерса все опросы давали третье место, а по итогу она оказалась первой? И тут дело даже не в том, что социологи немного привирали.

Граждане Нидерландов просто не признавались, что будут голосовать за партию Вилдерса, потому что средства массовой информации ее всячески маргинализировали. Но итог оказался совершенно не таким, какого ожидали.

И примерно такая же ситуация в других странах старой Европы. «Не смотрите наверх!» - кричат Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Жозеп Боррель.

Они сейчас похожи на страусов, которые спрятали головы в песок. И даже если они останутся у власти, у них больше не будет прежней легкой и беззаботной жизни. Метеорит, который к ним летит, если и не убьет их, то точно покалечит.

Далее - его прямая речь.

Но они точно составят огромную оппозиционную фракцию, которая сможет достаточно сильно влиять на работу Европарламента. А затем придет время и выборов в самих странах.

Помните замечательный американский фильм «Не смотрите наверх»? Когда к Земле летит огромный метеорит, но власти США действуют так, будто бы ничего не происходит.

И даже когда метеорит становится виден невооруженным глазом, просто призывают граждан не смотреть на приближающуюся гибель, игнорировать ее и жить как ни в чем не бывало.