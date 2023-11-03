Европа столкнулась с массовой депрессией населения из-за Украины

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В Европе образовалась новая «эпидемия» из-за ситуации на Украине. Речь идет о массовой депрессии, которая приводит к ухудшению экономики. Об этом сообщило издание Interia , ссылаясь на Польский институт экономики (PIE).

«Депрессия и тревога становятся „эпидемией“ в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», - отметили авторы материала.

Согласно данным PIE, 62% опрошенных жителей Евросоюза заявили, что пандемия и украинский конфликт негативно повлияли на их психическое здоровье. Журналисты Interia заверили, что депрессия населения привела к глобальным экономическим растратам.

В 27 странах Евросоюза и Великобритании общий убыток из-за проблем с ментальным здоровьем превысил 4,2% ВВП - свыше 600 миллиардов евро. Более трети этих затрат связаны со снижением уровня занятости и производительностью труда.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что крепкая экономика ФРГ трещит по швам. Германию ждет «тяжелая депрессия» , так как запас прочности страны почти исчерпан.