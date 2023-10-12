Европа столкнулась с дефицитом дизельного топлива
Дефицит топлива в Европе возник в том числе из-за введения Западом потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Вице-премьер отметил, что западные страны, которые приняли ограничительные меры против России, теперь платят более дорогую цену. В качестве аргумента Новак указал на рекордные цены на дизельное топливо в Европе.
Ранее стало известно, что власти США готовятся объявить о введении новых мер для того, чтобы предотвратить обход потолка цен на российскую нефть. Под новые ограничения попадет теневой флот танкеров, который Россия якобы использует для продажи нефти выше установленного предела.
Страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в декабре прошлого года. Запрет коснулся страхования и фрахта судов, если в сделке цена нефти выше 60 долларов за баррель и от 45 до 100 долларов для различных нефтепродуктов.