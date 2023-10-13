Европа столкнулась с дефицитом дизельного топлива

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«Наша нефть продолжает продаваться в дружественные страны выше потолка. Да, это создало дополнительные сложности по организации поставок. Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую в первую очередь платят европейские потребители, и потребители США», - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что западные страны, которые приняли ограничительные меры против России, теперь платят более дорогую цену. В качестве аргумента Новак указал на рекордные цены на дизельное топливо в Европе.

Ранее стало известно, что власти США готовятся объявить о введении новых мер для того, чтобы предотвратить обход потолка цен на российскую нефть. Под новые ограничения попадет теневой флот танкеров, который Россия якобы использует для продажи нефти выше установленного предела.

Страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в декабре прошлого года. Запрет коснулся страхования и фрахта судов, если в сделке цена нефти выше 60 долларов за баррель и от 45 до 100 долларов для различных нефтепродуктов.

Дефицит топлива в Европе возник в том числе из-за введения Западом потолка цен на российскую нефть. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».