Европа стала быстрей сжигать запасы газа

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Венгрия приняла решение возобновить работу своего посольства в Сирии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

«К настоящему времени вооруженные столкновения утихли, а ситуация с безопасностью на местах стабилизировалась, поэтому мы решили вновь открыть посольство Венгрии в Дамаске», - отметил глава венгерской дипломатии.

Он отметил, что Венгрия выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Посольство Венгрии в Дамаске было временно закрыто 8 декабря 2024 года, работали только горячие линии экстренной консульской помощи. Как сообщал Сийярто, Будапешт поддерживает связь с венграми, проживающими в Сирии, и христианские общины региона оказывают им гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что приостановивший прием и отправку международных рейсов аэропорт Дамаска вернется к полноценной работе в ближайший вторник, 7 января. Воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

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