Европа стала быстрей сжигать запасы газа
Европейские страны за последние семь лет стали быстрее истощать свои запасы газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Хотя нет риска немедленного дефицита, быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены», - отметило издание.
По его информации, чем ниже окажется уровень голубого топлива в хранилищах на конец марта, тем сложнее странам будет их пополнить перед следующей зимой. Компания Gas Infrastructure Europe подтвердила, что уровни хранения упали в общей сложности на 25 процентных пунктов, что больше любого снижения с 2018 года.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконе отметила, что не замечает скачков цен на электроэнергию в ЕС, несмотря на прекращение транзита газа через Украину, сообщил RT. Подачу топлива остановили 1 января в связи с окончанием заключенного в 2019 году контракта.