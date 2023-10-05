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Сейчас в Европе закрываются производства, компании переезжают в Соединенные Штаты, напомнил российский лидер. По его словам, растет нагрузка на население европейских государств, уровень жизни падает. Это очевидные вещи, подтвержденные статистикой, добавил Путин.

«Европа может помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения своей экономики и положения своих граждан», - подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул, что российская сторона готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противостоянию с теми, кто выступает за диктатуру.

Путин выступил на форуме «Валдай» 5 октября. Каждый раз это событие - мирового масштаба, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.